نامه مدیر عامل انجمن نجات به رهبر اپوزیسیون آلبانی

مهندس ابراهیم خدابنده مدیر عامل انجمن نجات نامه ای برای پروفسور دکتر سالی بریشا، نخست وزیر سابق و رئیس جمهور اسبق و همچنین رئیس حزب دموکراتیک آلبانی و رهبر اپوزیسیون نوشت که عینا در زیر آورده می شود:

عالیجناب پروفسور دکتر سالی بریشا Sali Berisha

رئیس حزب دموکراتیک آلبانی و رهبر اپوزیسیون

Chairman of the Democratic Party of Albania and leader of the opposition

با سلام و تقدیم احترام

من از جانب خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق که در یک اردوگاه بسته و دورافتاده این سازمان در شهر مانز Manëz در استان دورس Durrës گرفتار هستند برای شما نامه می نویسم.

موافقت دولت وقت آلبانی به زعامت شما در سال 2012 با انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق به آلبانی به دلایل انسان دوستانه موجب خرسندی خانواده ها گردید چرا که قرار بر این بود که عزیزانشان به محل امنی منتقل شوند. تصور اولیه این بود که با این انتقال امکان ارتباط خانواده ها با اعضا سهل تر خواهد شد و همچنین اعضا از شرایط بهتری برخوردار خواهند گردید.

به قرار اطلاع، در توافقی که بین دولت وقت آلبانی با دولت وقت آمریکا و همچنین سازمان مجاهدین خلق و کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان در ژنو صورت گرفت، قرار بر این بود که این اعضا موقتا در تیرانا مستقر شده و پروسه بازپروری و بازگشت آنان به زندگی عادی آغاز گردد و سپس در سایر کشورهای اروپایی تقسیم شوند.

با روی کار آمدن دولت جدید در سال 2013، روند انتقال و استقرار اعضای مجاهدین خلق در آلبانی طبق برنامه قبلی به تدریج انجام پذیرفت تا اینکه در سال 2016 تکمیل گردید، اما بعدا استقرار آنان شکل دیگری به خود گرفت. نهایتا اعضای سازمان مجاهدین خلق در یک اردوگاه بسته و دورافتاده در شهر مانز Manëz در استان دورس Durrës مستقر گردیدند که هیچگونه ارتباطی با دنیای خارج خصوصا خانواده های خود را ندارند.

سازمان مجاهدین خلق در فقدان هرگونه نظارت بر اعمالش در خاک آلبانی توانست اولیه ترین حقوق انسانی اعضای خود و خانواده های آنان را نقض نماید و مواردی از جمله حبس، شکنجه، خودکشی و حتی قتل در داخل اردوگاه گزارش شده که توسط پلیس پیگیری نگردیده است.

همچنین این سازمان در ارتکاب به اعمال مجرمانه از جمله قاچاق انسان و اسلحه و مواد مخدر و همچنین پولشویی و کلاهبرداری دست باز داشته است. این سازمان تحت حمایت سفارت آمریکا در تیرانا و عناصر فاسد در دستگاه امنیت و پلیس کشور توانسته است امنیت و منافع ملی آلبانی را که خواهان عضویت در اتحادیه اروپاست به خطر بیندازد.

اخیرا آقای ادی راما نخست وزیر آلبانی که به تازگی از اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک باز گشته بود در مصاحبه با تلویزیون TV KLAN در برنامه پرمخاطب Opinion در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره حضور مجاهدین خلق در خاک آلبانی توضیح داد که دولت آلبانی، در راستای اقدامی انسان دوستانه، با انتقال اعضای مجاهدین خلق به خاک کشور موافقت کرد، اما سازمان مجاهدین خلق، با عدول از قوانین و چهارچوب های حاکم بر کشور آلبانی، موجب ایجاد اخلال در نظم این کشور و روابط آن با دیگر کشورها گردید.

آیا در خصوص این اعتراف آقای نخست وزیر و جبران مافات، اقدامی صورت گرفته است؟ در این میان آیا صرفا مجاهدین خلق مقصر هستند و دولت هیچگونه مسئولیتی ندارد؟ چرا باید یک فرقه مخرب کنترل ذهن، با سوابق طولانی تروریستی که امنیت ملی عراق را به خطر انداخت و از آن کشور اخراج شد، دست باز برای “ایجاد اخلال در نظم کشور و روابط آن با دیگر کشورها” داشته باشد؟

لازم به یادآوری اتفاقات اخیر در آلبانی، به خاطر حضور و فعالیت سازمان مجاهدین خلق در این کشور نیست چون خودتان در مصاحبه های متعدد به خوبی به آنها اشاره کرده اید. مشکل ما در حال حاضر یک مسئله حقوق بشری است که لازم است توجه ویژه به آن بشود.

دولت آلبانی به خواست سازمان مجاهدین خلق به خانواده های اعضا ویزا برای ورود به آلبانی نمی دهد و آن دسته از شهروندان دیگر کشورها که توانستند وارد کشور شوند نه تنها هرگز اجازه نیافتند با عزیزان خود دیدار و ارتباطی داشته باشند بلکه مورد اهانت هم قرار گرفتند.

در خواست ما از شما این است که به عنوان رهبر اپوزیسیون، دولت را مورد سؤال قرار دهید که چرا اعضای اردوگاه مجاهدین خلق مانند فرقه های قرون وسطایی زندگی کرده و برده داری نوین را تجربه می کنند و چرا اجازه ارتباط با دنیای خارج خصوصا خانواده های خود را ندارند. خواست خانواده ها در یک جمله برچیده شدن مناسبات فرقه ای در داخل سازمان مجاهدین خلق و رعایت حقوق بشر و امکان ارتباط با اعضا می باشد.

پیشاپیش از حسن توجه شما به این مسئله تشکر نموده و بی صبرانه منتظر پاسخ شما هستم.

ارادتمند

ابراهیم خدابنده

مدیر عامل انجمن نجات