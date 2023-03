یک بام و دو هوای نخست وزیر آلبانی

بر اساس مقاله آندرو هیگینز Andrew Higgins در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز The New York Times به تاریخ 25 فوریه سال جاری (6 اسفند 1401)، ادی راما Edi Rama نخست وزیر دولت آلبانی به مردم این کشور و به جامعه جهانی اطمینان داده است که هیچ فعالیت سیاسی به هیچ عنوان در اردوگاه مجاهدین خلق در این کشور وجود ندارد.

بعید است که جناب نخست وزیر تا این حد از اوضاع داخل کشور خود بی اطلاع باشد و نداند که فعالیت سیاسی که سهل است هرگونه جرم و جنایت و اعمال خلاف قانون و مقرراتی هم توسط مجاهدین خلق در این کشور صورت می گیرد و کسی خم به ابرو نمی آورد.

نارضایتی فزاینده مردم آلبانی و اتحادیه اروپا نسبت به حضور فرقه تروریستی رجوی در کشور آلبانی که میزان منفور بودنش در میان مردم ایران و حتی در میان دیگر نیروها و گروه های اپوزیسیون جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست، و حتی پایه ای ترین حقوق انسانی اعضای خود از جمله ارتباط با خانواده را نقض می کند؛ به معضل جدی برای دولت ادی راما تبدیل شده است.

آلبانی مایل است از این گروه بدنام و از مریم رجوی فاصله بگیرد تا خود را به اتحادیه اروپا نزدیک تر نماید اما از طرف دیگر از کمک های نقدی سعودی و حمایت های تبلیغی اسرائیل که در حال حاضر حامی مجاهدین خلق هستند هم نمی تواند چشم پوشی کند.

از جناب ادی راما باید پرسید که آیا خبر بازدید نمایندگان مجلس بریتانیا از مقر مجاهدین خلق و حمایت آنان از مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور آینده ایران و همچنین حمایت از انقلاب در ایران که در تاریخ اول مارس سال جاری (10 اسفند 1401)، یعنی بعد از گفتگوی ایشان با خبرنگار نیویورک تایمز، در سایت متعلق به شورای ملی مقاومت به قلم شمسی سعادتی عضو شورای رهبری سازمان درج شده است فعالیت کشاورزی محسوب می شود؟

در پایان مقاله فوق آمده است:

The Albanian government has resisted succumbing to blackmail and has refused to evict M.E.K. Doing that, Mr. Rama said, would be “the biggest shame” for a country with a long history of sheltering refugees nobody else wants, including thousands of Afghans in 2021.

But he complained that M.E.K. were “not easy people, frankly,” and that the group had violated an agreement that it would refrain from using Albania as “a safe haven to make political activity against the Iranian regime.”

Instead, the group has organized high-profile events in Albania aimed at rallying opposition to Tehran, including an annual gathering called the Free Iran World Summit, whose paid speakers have included prominent American supporters like Rudolph W. Giuliani, a former New York mayor and a onetime personal lawyer to former President Donald J. Trump.

The Iranian dissidents, Mr. Rama said, have “friends on Capitol Hill that lobby for them” but have now been ordered to halt public activities against Iran. M.E.K. canceled the Free Iran event last year. “There is no more of this now,” the prime minister said. “We hope that they will not try again because it is not beneficial to this country and they have to accept that.”

آقای راما گفت: “دولت آلبانی در برابر باج خواهی مقاومت کرده و از اخراج مجاهدین خلق خودداری نموده است. انجام این کار «بزرگترین شرمساری» برای کشوری با سابقه طولانی پناه دادن به پناهندگانی است که هیچ کس دیگر آن ها را نمی خواهد، از جمله هزاران افغان در سال 2021.”

اما او (ادی راما) شکایت کرد که “مجاهدین خلق، اگر رک و پوست کنده بگویم، افراد راحتی نبودند و این گروه توافقنامه ای را نقض کرده است که بر مبنای آن می بایست از استفاده از آلبانی به عنوان «پناهگاه امن برای انجام فعالیت سیاسی علیه رژیم ایران» خودداری نماید.”

“برعکس، این گروه رویدادهای مهمی را در آلبانی با هدف تجمع مخالفان علیه تهران ترتیب داده است، از جمله گردهمایی سالانه ای به نام اجلاس جهانی ایران آزاد، که سخنرانان پولی آن شامل حامیان برجسته آمریکایی مانند رودلف دبلیو جولیانی، شهردار سابق نیویورک که یک زمانی وکیل شخصی رئیس جمهور سابق دونالد جی. ترامپ بود”.

آقای راما گفت: “مخالفان ایرانی دوستانی در کاپیتول هیل (کنگره آمریکا) دارند که برای آن ها لابی می کنند، اما اکنون به آن ها دستور داده شده که فعالیت های عمومی علیه ایران را متوقف کنند. سازمان مجاهدین خلق سال گذشته رویداد ایران آزاد را لغو کرد”. نخست وزیر گفت: “الان دیگر خبری از این فعالیت ها نیست. ما امیدواریم که آن ها دیگر تلاش نکنند زیرا به نفع این کشور نیست و آن ها باید آن را بپذیرند.”

ابراهیم خدابنده