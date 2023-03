زمان آن فرارسیده است تا اسیران اردوگاه پناهندگان در آلبانی آزاد شوند

مقاله ای در روزنامه وزین آمریکایی نیویورک تایمز با عنوان زیر منتشر شد:

A NATO Minnow Reels from Cyberattacks Linked to Iran

Albania has been the target of repeated digital assaults believed to be linked to its sheltering of an Iranian dissident group on its soil.

By Andrew Higgins

Published Feb. 25, 2023

عضو کوچک ناتو، در برابر حملات سایبری مرتبط با ایران، مورد حمایت ناتو قرار نمی گیرد.

آلبانی هدف حملات دیجیتالی مکرر قرار گرفته است که گمان می رود به دلیل پناه دادن به یک گروه مخالف ایرانی در خاک این کشور بوده باشد.

نوشته اندرو هیگینز

به تاریخ 25 فوریه 2023

در پایان این مقاله آمده است:

The Albanian government has resisted succumbing to blackmail and has refused to evict M.E.K. Doing that, Mr. Rama said, would be “the biggest shame” for a country with a long history of sheltering refugees nobody else wants, including thousands of Afghans in 2021.

But he complained that M.E.K. were “not easy people, frankly,” and that the group had violated an agreement that it would refrain from using Albania as “a safe haven to make political activity against the Iranian regime.”

Instead, the group has organized high-profile events in Albania aimed at rallying opposition to Tehran, including an annual gathering called the Free Iran World Summit, whose paid speakers have included prominent American supporters like Rudolph W. Giuliani, a former New York mayor and a onetime personal lawyer to former President Donald J. Trump.

The Iranian dissidents, Mr. Rama said, have “friends on Capitol Hill that lobby for them” but have now been ordered to halt public activities against Iran. M.E.K. canceled the Free Iran event last year. “There is no more of this now,” the prime minister said. “We hope that they will not try again because it is not beneficial to this country and they have to accept that.”

آقای راما گفت: “دولت آلبانی در برابر باج خواهی مقاومت کرده و از اخراج مجاهدین خلق خودداری نموده است. انجام این کار «بزرگترین شرمساری» برای کشوری با سابقه طولانی پناه دادن به پناهندگانی است که هیچ کس دیگر آن ها را نمی خواهد، از جمله هزاران افغان در سال 2021.”

اما او شکایت کرد که “مجاهدین خلق، اگر رک و پوست کنده بگویم، افراد راحتی نبودند و این گروه توافقنامه ای را نقض کرده است که بر مبنای آن می بایست از استفاده از آلبانی به عنوان «پناهگاه امن برای انجام فعالیت سیاسی علیه رژیم ایران» خودداری نماید.”

برعکس، این گروه رویدادهای مهمی را در آلبانی با هدف تجمع مخالفان علیه تهران ترتیب داده است، از جمله گردهمایی سالانه ای به نام اجلاس جهانی ایران آزاد، که سخنرانان پولی آن شامل حامیان برجسته آمریکایی مانند رودلف دبلیو جولیانی، شهردار سابق نیویورک که یک زمانی وکیل شخصی رئیس جمهور سابق دونالد جی. ترامپ بود.

آقای راما گفت: “مخالفان ایرانی دوستانی در کاپیتول هیل (کنگره آمریکا) دارند که برای آن ها لابی می کنند، اما اکنون به آن ها دستور داده شده که فعالیت های عمومی علیه ایران را متوقف کنند. سازمان مجاهدین خلق سال گذشته رویداد ایران آزاد را لغو کرد”. نخست وزیر گفت: “الان دیگر خبری از این فعالیت ها نیست. ما امیدواریم که آن ها دیگر تلاش نکنند زیرا به نفع این کشور نیست و آن ها باید آن را بپذیرند.”

در مقاله فوق به کلید واژه های زیر از زبان نخست وزیر آلبانی بر می خوریم:

– آلبانی در شرایطی مجاهدین خلق را پناه داده است که هیچ کس دیگر آن ها را نخواسته است.

– مجاهدین خلق افراد راحتی نبودند و توافقنامه ای که بر مبنای آن می بایست از انجام فعالیت سیاسی علیه رژیم ایران خودداری کنند را نقض کرده اند.

– به مجاهدین خلق دستور داده شده است که فعالیت های عمومی علیه ایران، مانند گردهمایی سال گذشته تحت عنوان ایران آزاد که لغو شد، را متوقف کنند. امیدواریم که آن ها دیگر تلاش نکنند زیرا به نفع این کشور نیست و آن ها باید بپذیرند.

این که تا چه حد بیانات ادی راما صادقانه است قطعا جای بحث دارد، اما باید توجه داشت که نفس بیان این مطالب در مصاحبه با یک نشریه معتبر بین المللی که مورد توجه دولتمردان و ناظران جهانی است حقایقی را آشکار می کند. قطعا ادی راما بی دلیل این اظهارات را بیان نکرده است.

همچنین مقاله ای از جانب مؤسسه معتبر و بین المللی آمریکن اینترپرایز با عنوان زیر منتشر شد:

Why Do Iranians Hate the Mujahedin-e-Khalq So Much?

By Michael Rubin

February 01, 2023

چرا ایرانیان تا این اندازه از مجاهدین خلق متنفر هستند؟

نوشته مایکل روبین

به تاریخ 1 فوریه 2023

Michael Rubin is a senior fellow at the American Enterprise Institute, where he specializes in Iran, Turkey, and the broader Middle East. A former Pentagon official, Dr. Rubin has lived in post-revolution Iran, Yemen, and both pre- and postwar Iraq.

مایکل روبین یک کارشناس ارشد در موسسه آمریکن اینترپرایز است که در خصوص ایران و ترکیه و بطور گسترده‌ تر خاورمیانه تخصص دارد. دکتر روبین، یکی از مقامات سابق پنتاگون می باشد که در ایران پس از انقلاب و یمن و عراق قبل و بعد از جنگ زندگی کرده است.

مقاله او در بسیاری از نشریات معتبر و بین المللی سیاست خارجی و مطالعات خاورمیانه درج گردیده است. در این مقاله به حقیقتی که نمی تواند از دید هیچ ناظر خارجی پنهان بماند اشاره شده و آن اینست که سازمان مجاهدین خلق مورد تنفر مردم ایران، حتی در میان سرسخت ترین مخالفان جمهوری اسلامی، به دلیل کشتار و ترور هموطنان در داخل کشور، همراهی عملی با دشمن متجاوز به خاک میهن علیه مرزبانان و مدافعان وطن، و نقض اولیه ترین حقوق انسانی اعضای خود می باشد.

اگر چه مایکل روبین و مؤسسه مربوط به یک واقعیت مشخص اشاره کرده اند که بر کسی پوشیده نیست، اما انتشار این مقاله در این مقطع خود بیانگر اینست که سازمان مجاهدین خلق که حمایت مردم ایران را از دست داده است روی حمایت غرب هم نمی تواند حساب باز کند چرا که ناکارآمدی این سازمان طی سالیان بر اساس مقاله فوق به اثبات رسیده است.

چند واقعیت در خصوص آلبانی قابل توجه است:

– حضور و فعالیت سیاسی و تروریستی مجاهدین خلق از پایگاه امن آلبانی علیه ایران موجب مشکلاتی شد که فراتر از توان این کشور بود.

– ناتو و غرب آنطور که انتظار می رفت از آلبانی در برابر ایران حمایت به عمل نیاوردند که دلایل خاص خودشان را داشتند.

– آلبانی در ورود به اتحادیه اروپا به دلیل فساد دستگاه قضایی و اجرایی و امنیتی تاکنون ناکام مانده است.

– تضادهای داخلی و اعتراضات عمومی در آلبانی علیه فقر و فساد به چالش جدی برای دولت ادی راما بدل شده است.

– عملا سفارت آمریکا در تیرانا موجب لغو برنامه مجاهدین خلق در تابستان گذشته شد و وزارت خارجه آمریکا اعلام داشت که مجاهدین خلق را نماینده مردم ایران نمی داند.

– این مسائل آلبانی را هر چه بیشتر به سعودی و اسرائیل که درک درستی از شرایط و مسائل خاورمیانه نداشته و فقط به دشمنی بی منطق با ایران فکر می کنند نزدیک و از اروپا و دموکرات های آمریکا دور کرده است.

– نهایتا “مجاهدین خلق” که به شکل فعلی (یعنی استقرار در یک مقر بسته و دورافتاده با اختیارات فراقانونی) به آلبانی تحمیل شد حالا خود به مشکلی افزون بر مشکلات دیگر تبدیل شده است.

تمامی این موارد نشان می دهد که سازمان مجاهدین خلق نه تنها به عنوان یک آلترناتیو مورد حمایت غرب نیست بلکه خود به یک معضل در خاک اروپا تبدیل شده است. به علاوه موارد دیگری را هم در همین رابطه باید مد نظر قرار داد.

– مجاهدین خلق به کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت نشدند بلکه از رضا پهلوی برای شرکت دعوت شد که نشست مطبوعاتی نیز ترتیب داد. شاید عدم حضور محسوس این گروه در ناآرامی های اخیر در داخل کشور علت اصلی آن باشد.

– رئیس جمهور فرانسه که سال ها میزبان مریم رجوی بود هرگز حاضر به دیدار با او نشد و حتی پناهندگی مریم رجوی هم لغو گردید اما با دیگر مخالفان جمهوری اسلامی مانند معصومه علینژاد ملاقات نمود که انعکاس رسانه ای یافت.

– اخیرا سازمان مجاهدین خلق تبلیغات گسترده خصمانه ای را علیه دیگر مخالفان جمهوری اسلامی به راه انداخته است که نشان می دهد موقعیت خود را ضعیف و در خطر دیده است.

اما آنچه این میان قابل فهم نیست برخورد غیر منطقی دولت آلبانی با جداشدگان سازمان مجاهدین خلق در این کشور است. یعنی کسانی که دیگر حاضر نیستند تروریست باشند، و حاضر نیستند مناسبات فرقه ای و نقض پایه ای ترین حقوق انسانی از جمله ممنوعیت ارتباط با خانواده را تحمل نمایند، و حاضر نیستند بدنامی عضویت در یک فرقه خائن به عالی ترین مصالح ملی را بپذیرند.

چندین ماه است که تعدادی از اعضای انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی (آسیلا) که جداشدگان از فرقه رجوی هستند در کمپ پناهجویان در کارچ تحت الحفظ بسر می برند. هیچ اتهامی تاکنون متوجه آن ها نشده و حتی هیچ حکم بازداشتی برای آنان صادر نگردیده است. این عمل غیرقانونی صرفا می تواند برای خوشایند فرقه رجوی صورت گرفته باشد که مغایر با اظهارات ادی راما در برابر خبرنگار آمریکایی است.

افراد فوق الذکر در مدت اقامت خود در آلبانی کوچکترین مشکلی برای این کشور به وجود نیاورده اند. بعضی دارای همسر و فرزند هستند و سال هاست که شاغل بوده و بیمه و مالیات پرداخت می کردند. تاکنون هیچ مرجعی دلیلی برای منزوی کردن آنان از جامعه آلبانی ارائه نداده است. تنها حدسی که می توان زد اینست که این افراد صرفا به دلیل این که دیگر نخواسته اند با مجاهدین خلق همراه باشند گرفتار شده اند.

دولت آلبانی، همچون سعودی و اسرائیل، از فضای کنونی کشورهای غربی که به خوبی می دانند نمی توان سرمایه گذاری جدی روی مجاهدین خلق انجام داد عقب است. لازم است دولت آلبانی تجدید نظر فوری بر اساس این واقعیت که “کسی مجاهدین خلق را نمی خواهد” انجام دهد و راه به بن بست رسیده صدام حسین را با این گروه نرود و همانند عراق این گروه را به مشکل امنیت ملی خود بدل نسازد و اسیران گرفتار در کمپ کارچ را تا قبل از سال نوی ایرانی آزاد نماید.

ابراهیم خدابنده