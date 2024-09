ابزار مغز شویی در فرقه رجوی از منظر حقوق بین الملل – نشست غسل

در مطلب گذشته موضوع ابزار مغزشویی (نشست غسل) از منظر فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفت. و مستندا بیان شد، بر خلاف ادعای رجوی، نشست غسل هیچ قرابتی با فقه شیعه و سیره امامان معصوم ندارد. در مطلب حاضر موضوع از منظر حقوق بین الملل (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد) ارزیابی می گردد.

نشست غسل که مسبوق به ایدئولوژی منحط و ارتجاعی رجوی تحت نام انقلاب ایدئولوژی است و از سال 1370 بشدت در مناسبات داخلی فرقه ای رجوی دمیده شده است. به اذعان تمام سران فرقه و خود رجوی، علیه احساسات زندگی طلبی، مناسبات خانوادگی و غرائض طبیعی انسانی است. اعضای فرقه در این جلسات مجبور به بیان آنات احساسات جنسی خود در موارد مختلف می شوند. بیان این خطورات ذهنی، گذشته ازاینکه به هیچ وجه نمی تواند مانع خطور مجدد آنها شود بلکه، به مراتب و به صورت هیجانات متصاعد ناشی از درگیری ذهنی، موجب بروز تعارضات روحی روانی اعضاء نیز شده است. مواد 6، 18، 19، 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت این رفتار را منع و محکوم می نماید.

International Covenant on Civil and Political Rights

Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49

ماده ۶

1. هر انسانی حق ذاتی زندگی دارد. این حق توسط قانون حمایت می شود. هیچ کس را نمی توان خودسرانه از زندگی خود محروم کرد.

Article 6

1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.

ماده 18

1. هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی ـ داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جماعت خواه بطور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی میباشد.

2. هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.

Article 18

1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.

2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.

ماده ۱۹

1. هر کس حق دارد بدون دخالت نظر داشته باشد.

2. هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، صرف نظر از مرزها، چه به صورت شفاهی، کتبی یا چاپی، در قالب هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب او خواهد بود.

3. اعمال حقوق مقرر در بند 2 این ماده وظایف و مسئولیت های خاصی را به همراه دارد. بنابراین ممکن است مشمول محدودیتهای خاصی باشد، اما این محدودیتها فقط باید به گونهای باشد که توسط قانون پیشبینی شده و ضروری است:

الف) برای احترام به حقوق یا حیثیت دیگران؛

ب) برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی (نظم عمومی) یا سلامت یا اخلاق عمومی.

Article 19

1.Everyone shall have the right to hold opinions without interference.

2.Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

3.The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.

ماده ۲۳

1. خانواده واحد طبیعی و اساسی جامعه است و مستحق حمایت جامعه و دولت است.

2. حق زن و مرد در سن ازدواج برای ازدواج و تشکیل خانواده به رسمیت شناخته می شود.

3. هیچ ازدواجی بدون رضایت کامل و آزادانه زوجین منعقد نمی شود.

Article 23

1. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

2.The right of men and women of marriageable age to marry and to found a family shall be recognized.

3. No marriage shall be entered into without the free and full consent of the intending spouses.

مهرداد تقی پور