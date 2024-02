نمایش مستند کودکان اردوگاه اشرف در سوئد و واکنش سخیف و نازل مجاهدین خلق

همانطور که در گذشته به دفعات در سایت نجات اطلاع رسانی شد، مستند “کودکان اردوگاه اشرف” (Children of Camp Ashraf) در جشنواره فیلم یوتبوری Göteborg در کشور سوئد از روز چهارشنبه 31 ژانویه سال جاری به نمایش درآمد و نمایش آن همچنان در روزهای متوالی تا پایان جشنواره یعنی شنبه 3 فوریه ادامه دارد. بلیط های مربوط به نمایش این مستند در تمام سانس های اولیه از هفته ها قبل تماماً فروخته شده بودند. این مستند قرار است قبل از آن که در یوتیوب در اختیار عموم قرار گیرد در چند جشنواره سوئدی، آمریکایی و اروپایی دیگر هم به نمایش درآید.

نمایش مستند “کودکان کمپ اشرف” در جشنواره فیلم تمپو در سوئد

شنبه 30 دی 1402

اکران مستند “ودکان کمپ اشرف” در جشنواره فیلم گوتنبرگ در سوئد

چهارشنبه 20 دی 1402

مستند “کودکان اردوگاه اشرف BARNEN FRÅN CAMP ASHRAF” به مدت یک ساعت و نیم به نویسندگی و کارگردانی سارا معین و تهیه کنندگی لیندا موتاوی Linda Mutawi ساخته شده و به سرگذشت کودکان سازمان مجاهدین خلق که به زور از والدین خود جدا شده و آواره اروپا و همچنین کشور سوئد گردیدند می پردازد. عاطفه سبدانی، حنیف بالی، امیر یغمایی، و پروین حسین نیا به عنوان 4 نمونه از حدود 120 کودک مجاهدین خلق که در سوئد اسکان داده شدند، سوژه های اصلی این مستند هستند.

عاطفه سبدانی (نویسنده کتاب “در دستهای من “My Hand in Mine)

روایت عاطفه سبدانی گواهی بر جبران ناپذیری ترومای کودکان مجاهدین خلق

دوشنبه 8 آبان 1402

عضو پیشین مجاهدین خلق از سرگذشت تلخ 120 کودک مجاهدین خلق در سوئد می گوید

شنبه 16 دی 1402

مصاحبه فرح شیلاندری با عاطفه سبدانی – قسمت اول

عاطفه سبدانی: ققنوسی که دستانش در دست خودش بود!

سه‌شنبه 2 آبان 1402

مصاحبه فرح شیلاندری با عاطفه سبدانی – قسمت دوم

سه‌شنبه 23 آبان 1402

مصاحبه فرح شیلاندری با عاطفه سبدانی – قسمت سوم

مادرم از دست مجاهدین فرار کرد

سه‌شنبه 23 آبان 1402

حنیف بالی (نماینده پارلمان سوئد)

سازمان مجاهدین خلق و کودکان – حنیف بالی

پنج‌شنبه 10 مهر 1399

حنیف بالی که نماینده پارلمان سوئد است و حنیف بالی هائی که رجوی به کشتن داد

شنبه 4 اردیبهشت 1395

حنیف بالی نماینده ایرانی تبار جوان در پارلمان سوئد و تجربه اش از سازمان مجاهدین خلق

دوشنبه 30 فروردین 1395

امیر یغمایی

سازمان مجاهدین خلق و کودکان – امیر وفا یغمایی

دوشنبه 10 شهریور 1399

امیر یغمایی نمونه ای از دهها کودک قربانی در تشکیلات رجوی

شنبه 25 خرداد 1392

در خصوص کودکان و کودک سربازان سابق فرقه رجوی مطالب بسیار زیادی در سایت نجات و دیگر سایت های ایرانی و خارجی طی سال های گذشته درج شده است که با اندکی جستجو به راحتی قابل دسترس می باشند.

انعکاسات رسانه ای:

سایت رسمی جشنواره فیلم یوتبوری از مدت ها قبل به معرفی مستند “کودکان اردوگاه اشرف” پرداخت. در معرفی این مستند آمده است:

Children of Camp Ashraf

As children, they were taken from their parents and sent to Sweden with the aim of one day returning as warriors to overthrow the current regime in Iran.

In the aftermath of the 1979 Iranian revolution, the militant organization People’s Mojahedin (MEK) left their homeland, allied with Saddam Hussein, and settled in Iraq. Here, based on collectivist ideas, they established a large camp, Camp Ashraf. The organization became increasingly tied to its leaders, and in the early 1990s, it was decided that hundreds of children in the camp would be raised by sympathizers abroad. Amir, Parwin, Hanif, and Atefeh are some of those who ended up in Sweden, and in Sara Moein’s deeply engaging documentary, they narrate their experiences to a rich archive of materials. They also try to reconnect with the organization and their parents, who are now in Albania.

کودکان اردوگاه اشرف

در کودکی، آن ها را از والدین خود جدا کردند و به کشور سوئد فرستادند تا روزی به عنوان رزمنده برای سرنگونی رژیم کنونی ایران بازگردند.

پس از انقلاب 1979 ایران، سازمان نظامی مجاهدین خلق وطن خود را ترک کرد و با صدام حسین متحد شد و در عراق مستقر گردید. در آنجا بر اساس عقاید زندگی جمعی، اردوگاه بزرگی به نام کمپ اشرف ایجاد کردند. این سازمان به طور فزاینده ای به رهبران خود مشروط شد و در اوایل دهه 1990 تصمیم گرفت تا صدها کودک در این اردوگاه توسط هواداران در خارج از کشور بزرگ شوند. امیر، پروین، حنیف و عاطفه از جمله کسانی هستند که به سوئد رفتند و در مستند بسیار جذاب سارا معین، تجربیات خود را در آرشیوی غنی از موضوعات مختلف روایت می نمایند. آن ها همچنین سعی می کنند با سازمان و والدین خود که اکنون در آلبانی هستند ارتباط برقرار نمایند.

رسانه های مختلف فیلم و نمایش در سوئد و خارج از سوئد از جمله MUBI، IMDb، Grand Agency، PER-HENRIK MÄENPÄÄ، filixi، Nordic Light، Film Stockholm، Nordic Panorama، و تعدادی دیگر در خصوص این مستند اظهار نظر کرده و مطلب نوشته و به آن پوشش خبری دادند.

واکنش سخیف و نازل فرقه رجوی:

سازمان مجاهدین خلق در واکنش به نمایش این مستند که چهره واقعی مسعود و مریم رجوی را برملا می کند اقدام به برپایی اکسیونی در مقابل محل برگزاری جشنواره علیه اعدام ها در جمهوری اسلامی نمود و تمام ظرفیت نیرویی اش در اروپا و آمریکا را بسیج کرد تا به زعم خود نمایش این مستند را تحت الشعاع قرار دهد و اذهان عمومی را از روی جنایات بیشمارش منحرف سازد.

همچنین تعدادی از هواداران این فرقه که از دیگر کشورها فرستاده شده بودند در یکی از سئانس های نمایش این مستند حاضر گردیده و نسبت به نمایش آن به شکلی کاملاً زننده که انزجار حاضران را برانگیخت دست به اعتراض زدند و با تهدید تلاش نمودند روی نظر داوران در خصوص این مستند تأثیر بگذارند. سایت های فرقه رجوی هم تا توانستند علیه تولید و نمایش این مستند عقده گشایی کردند و به دروغ آن را تولید ایران معرفی نمودند.

سازمان مجاهدین خلق در واکنش مذبوحانه خود تحت عنوان شورای ملی مقاومت تمامی دست اندرکاران تهیه و پخش این مستند را “مزدوران وزارت اطلاعات آخوندها” نامیده و چهار نفری که سوژه اصلی این مستند بودند و حالا هر یک در سوئد جایگاه اجتماعی بالایی دارند را “چهار مزدور بچه‌ ی لو رفته و افشا شده” خواند.

فرقه رجوی حتی دست به دامان لابی های آبروباخته و از دور استفاده خارج شده سالیان قبل خود شد تا در خصوص این مستند جوسازی و دروغ پراکنی کرده و با ارسال نامه به افراد ذی ربط مانع از نمایش آن گردند.

واکنش فرقه رجوی یک چیز را به خوبی نشان می دهد و آن این است که این فرقه توان تحمل کمترین بیان مخالف را دارد. طی این سالیان به وضوح ثابت گردیده است که فرقه رجوی در برابر انتقاد و مخالفت فوق العاده ضعیف عمل می کند و هیچ حرفی به غیر از متصل کردن منتقد و مخالف به وزارت اطلاعات ایران ندارد و تاکنون حتی به یک انتقاد و ایراد چه در داخل تشکیلات و چه در خارج از آن پاسخ نگفته و همه را به اشکال مختلف و با ترفند نخ نمای وابستگی به رژیم ایران سرکوب نموده است.

واکنش سازمان مجاهدین خلق به نمایش مستند “کودکان اردوگاه اشرف” در سوئد عمق تفکر فرقه ای و ضد دموکراتیک بودن این فرقه مخرب را نشان می دهد و همین یک نمونه کافی است تا مشخص گردد که مسعود و مریم رجوی چه نوع رژیمی را برای آینده ایران مد نظر دارند. رژیمی که هر صدای اعتراضی را به بهانه وابستگی به فلان و بهمان به شدت سرکوب خواهد کرد.

عاطفه نادعلیان