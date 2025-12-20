به مناسبت روز جهانی مهاجرت، انجمن نجات آلبانی برنامهای را در محل این انجمن برگزار کرد. در این برنامه، جمعی از نمایندگان و فعالان نهادهای مرتبط با امور مهاجرین و مهاجرت در کشور آلبانی حضور داشتند. در ابتدای این نشست، رئیس انجمن نجات آلبانی ضمن اشاره به محدودیتها و شرایط حاکم بر فضای داخلی فرقه […]
در ابتدای این نشست، رئیس انجمن نجات آلبانی ضمن اشاره به محدودیتها و شرایط حاکم بر فضای داخلی فرقه رجوی، توضیحاتی در خصوص فعالیتهای انجمن نجات و افشاگریهای صورتگرفته در این زمینه ارائه دادند.
در ادامه، خانم اِلا مسئول امور حقوقی انجمن به نکاتی در این مورد اشاره کردند و بعد از آن آقای حمید آتابای و آقای حسن شهباز، از اعضای انجمن نجات آلبانی که قبلاً عضو تشکیلات رجوی بودند، با ایراد سخنانی به بیان تجربیات و مشاهدات شخصی خود پرداختند. ایشان تأکید کردند افرادی که در چارچوب تشکیلات رجوی مهاجرت کردهاند، بر اساس اصول حقوق بشری و قوانین بینالمللی، از حقوق مسلم انسانی برخوردارند؛ حقوقی که نهتنها رعایت نشده، بلکه حتی ابتداییترین خواستهها و نیازهای فردی آنان نیز بهصورت سیستماتیک سرکوب شده است.
حدود یک ساعت گفت و گو و تبادل نظر سازنده میان اعضای انجمن و نمایندگان نهادهای حاضر در زمینه مسائل مهاجرت و حقوق بشر انجام شد. مطالب مطرحشده در این نشست، توسط آقای آلدو سولولاری، رئیس انجمن نجات آلبانی، برای میهمانان ترجمه و تشریح گردید.
مشروح کامل این برنامه به تدریج ارائه خواهد شد.