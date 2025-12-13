سورتمه سواری در تالش زیبا و در کنار همسرم

فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت خانم حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی کمال، فضیلت و کرامت انسانی را صمیمانه پاس میدارم. این روز مبارک که بنام روز مادر و روز زن مزین گردیده است، پاسداشت مقام رفیع بانوان و مادرانی است که خود سرچشمه مهر و ایمان و برکت در زندگی انسان‌ها هستند. این روز […]

فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت خانم حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی کمال، فضیلت و کرامت انسانی را صمیمانه پاس میدارم. این روز مبارک که بنام روز مادر و روز زن مزین گردیده است، پاسداشت مقام رفیع بانوان و مادرانی است که خود سرچشمه مهر و ایمان و برکت در زندگی انسان‌ها هستند.

این روز بزرگ و باسعادت را بر تمام بانوان سرزمینم خاصه مادران و بانوان از خانواده های دردمند و چشم انتظار که در کارزار انسانی و خداپسندانه با رجوی تبهکار درخشش فوق العاده ای دارند، تبریک و شادباش می گویم و دعاگوی پایداری و ایستادگی در این مسیر صعب و در عین حال درخشان هستم.

پهناورترین قاره جهان از نگاه بنده ایران عزیز و سربلندم است که در عین حال از زیباترین هاست. در تاریخ پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ برای تفریح و تفرج و از برای کسب آرامش، به بام تالش و منطقه کوهی سیاهداران در ۱۰۰ کیلومتری غرب رشت سفر کردیم که باید بگویم تله کابین های لاهیجان و رامسر و گردنه حیران آستارا جای خودش را داشته و دارد و لیکن سورتمه زیبای مارپیچ جنگلی تالش یکی از متفاوت ترین تجربه های ایران گردی ام بشمار می‌رود.

در توضیح این منطقه جذاب کافی است بگویم که سورتمه ریلی تالش ۱۰۵۵ متر طول دارد و در جنگل‌ سیاهداران قرار گرفته است .این سورتمه مسیر یک کیلومتر و ۵۵متری را با سرعت تقریبا ۴۰ کیلومتر بر ساعت طی می‌کند. واگن‌های سورتمه تالش به‌صورت تک‌نفره و دونفره طراحی شده است و بدون کابین است که به شما اجازه می‌دهد در طول حرکت نوازش باد روی صورتتان را حس کنید و لذت ببرید.

سورتمه تالش گیلان یکی از مجهزترین و مدرن‌ترین سورتمه‌های ایران است که با استفاده از علم روز و اصول مهندسی دقیق در سال ۱۳۸۹ با همکاری یک شرکت آلمانی به نام ویگاند ساخته شده است. که آرزومندم که این منطقه زیبا همچون تمامیت ایران بزرگ و عزیزمان از گزند دشمن در امان بماند که برایش البته ایستادگی خواهیم کرد.

باشد تا دیر نشده تمام اسیران رجوی بتوانند با رهایی از تشکیلات سیاه و اسارت بار آن و گام نهادن به دنیای آزاد، از جاذبه های وطن خود نیز لذت ببرند که بنده برایشان صمیمانه آرزو میکنم.

