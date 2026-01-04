گرامیداشت روز پدر در دفتر انجمن نجات آلبانی

همزمان با سالروز میلاد حضرت علی علیه السلام که به نام روز پدر هم شناخته میشود، انجمن نجات آلبانی به همین مناسبت برنامهای فرهنگی و اجتماعی در محل دفتر این انجمن برگزار نمود. در این برنامه، تعدادی از شهروندان آلبانیایی با دعوت انجمن نجات آلبانی حضور یافتند و این مناسبت در فضایی دوستانه و انسانی […]
در این برنامه، تعدادی از شهروندان آلبانیایی با دعوت انجمن نجات آلبانی حضور یافتند و این مناسبت در فضایی دوستانه و انسانی گرامی داشته شد.
انجمن نجات آلبانی با گرامیداشت این روز بر اهمیت جایگاه خانواده و نقش پدران در تقویت پیوندهای انسانی و اجتماعی تأکید نمودند.
گزارش کامل و مشروح این گردهمایی متعاقباً منتشر خواهد شد.