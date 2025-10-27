درخواست خواهر عباس تیربخش از نخست وزیر آلبانی

خانم طاهره تیربخش خواهر چشم انتظار عباس تیربخش از اعضای گرفتار در کمپ اشرف 3 از نخست وزیر دولت آلبانی تقاضا نمود با توجه به اینکه سالهاست از وضعیت برادرش عباس اطلاعی ندارد تصمیماتی اتخاذ شود تا ایشان و خانواده اش بتوانند با برادرشان ارتباط برقرار کنند. لازم به یادآوری است که عباس تیربخش در […]
لازم به یادآوری است که عباس تیربخش در سال 72 برای کار به ترکیه می رود اما متاسفانه در آنجا به دام فریب عوامل فرقه رجوی افتاد و بعد به کمپ اشرف در عراق منتقل شد. عباس از آن زمان تاکنون خانواده اش دیگر نتوانستند خبری از وضعیت وی کسب کنند.