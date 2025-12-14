پیام کاظم پور خفاجیان به دوستان سابق خود در کمپ اشرف سه

کاظم پور خفاجیان از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق و عضو کنونی انجمن نجات آلبانی در پیامی تصویری، چند کلامی با دوستان قدیمی خود که همچنان در تشکیلات سازمان رجوی گرفتار هستند، گفتگو کرد. پورخفاجیان خطاب به دوستان سابق خود می گوید: من به ایران برگشتم و در کنار خانواده ام زندگی خود را پیش […]
