در حالی که مجاهدین خلق بسیار تلاش کرده است تا خود را از طریق فعالیت‌های گسترده لابی‌گری و کمپین‌های تبلیغاتی، تغییر دهد، سوابق تاریخی این گروه، از جمله سابقه آن به عنوان یک سازمان تروریستی و ساختار داخلی بحث‌برانگیز آن، همچنان مانع قابل توجهی برای بازسازی کامل تصویر یا در اصطلاح ریبرندینگ آن است.

حملات خشونت‌آمیز این گروه علیه غیرنظامیان و مقامات ایرانی، اتحاد گذشته‌اش با صدام حسین در طول جنگ ایران و عراق و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در درون نیروها، اغلب توسط منتقدان به عنوان مصادیق سوءسابقه مجاهدین خلق ذکر می‌شود و همچنان مانع اصلی برای کسب مشروعیت این گروه در داخل و خارج از ایران است.

در دسامبر ۲۰۲۵، فعالیت‌های اصلی مجاهدین خلق در غرب بر تبلیغات، عملیات سایبری، لابی‌گری سیاسی و کمپین‌های حقوق بشری متمرکز بوده است. این گروه از پایگاه خود در آلبانی و از طریق شاخه سیاسی خود، شورای ملی مقاومت ایران (NCRI)، به صورت آنلاین فعال است و گزارش‌های اخیر حاکی از ادامه فعالیت آن در کشورهای غربی است.

فعالیت‌های کلیدی مجاهدین خلق در هفته‌های پایانی سال ۲۰۲۵ عبارتند از:

فعالیت‌های آنلاین و تبلیغاتی: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مجاهدین خلق شامل عملیات آنلاین شبانه‌روزی از مکان‌هایی مانند اردوگاه اشرف ۳ در آلبانی است. این فعالیت‌ها، که اغلب با استفاده از حساب‌های جعلی در پلتفرم‌هایی مانند X (توییتر) و فیس‌بوک انجام می‌شوند، برای تطهیر گذشته گروه، انتشار اطلاعات نادرست ضد دولت ایران و افزایش غیرواقعی محبوبیت آنها با استفاده از هشتگ‌هایی مانند #FreeIran و #IranProtests طراحی شده‌اند.

لابی‌گری سیاسی و نفوذ رسانه‌ای: شورای ملی مقاومت ایران همچنان به تلاش‌های لابی‌گری در محافل سیاسی غرب، به ویژه در ایالات متحده و اروپا، ادامه می‌دهد. این شامل استفاده از ارتباطات با سیاستمداران غربی و پرداخت مبالغ هنگفت به آنها برای سخنرانی در رویدادها و حمایت از آرمان آنها است. مریم رجوی، چهره تبلیغاتی این گروه، بارها در سالن‌های اجاره‌ای دولت‌های غربی حضور یافته است. هدف، جا زدن مجاهدین خلق/شورای ملی مقاومت به عنوان جایگزین دموکراتیک و قابل اجرا برای حکومت فعلی ایران است.

کمپین‌های حقوق بشری همراه با اقدامات خشونت‌آمیز: این سازمان و هوادارانش ادعا می‌کنند که در کمپین‌هایی با محوریت حقوق بشر در ایران مشارکت دارند. در مدت اخیر پراتیک‌های “کانون‌های شورشی” مجاهدین خلق بر شعارهای حقوق بشری متمرکز بوده ‌است. با این حال، اقدامات خشونت‌آمیز مانند آتش زدن ساختمان‌های دولتی از پراتیک‌های بسیار معمول کانون‌های شورشی است که در بسیاری موارد با نمایش اسلحه نیز همراه است.

استراتژی مجاهدین خلق برای کم‌اهمیت جلوه دادن یا تطهیر گذشته خشونت‌آمیز خود و فعالیت‌های لابی‌های غربی‌اش که به طور گسترده در رسانه‌های فعلی‌شان منتشر می‌شود، تلاشی آشکار برای ارائه تصویری خوشایندتر به مخاطبان بین‌المللی است. با این حال، این ارائه گزینشی، اسناد و شواهد گسترده در مورد تاریخچه آن را پاک نمی‌کند. به عنوان مثال، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مانند دیده‌بان حقوق بشر و مطالعات دانشگاهی مختلف، ویژگی‌های فرقه‌مانند مجاهدین خلق، از جمله انزوای اجباری و تجرد از جهان خارج و دستکاری شدید روانی اعضای آن را به تفصیل شرح داده‌اند.

علیرغم حذف نام این گروه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت امور خارجه ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۱۲ و موارد مشابه حذف نام این گروه از فهرست‌های تروریستی در اتحادیه اروپا، دلایل این حذف نام‌ها اغلب مصلحت سیاسی عنوان شده است تا تغییر اساسی در ماهیت این گروه یا تبرئه کامل از اقدامات گذشته اش.

منتقدان بر این باور هستند که منابع مالی قابل توجه مجاهدین خلق، که اغلب صرف لابیگری و پرداخت دستمزدهای هنگفت به سخنرانان می‌شود، ماشین تبلیغاتی پیچیده آن را فعال می‌کند، اما این امر اساساً برداشت واقعی از تاریخ مجاهدین خلق را تغییر نمی‌دهد.

ادامه حیات این گروه به عنوان یک تشکیلات بسیار تمامیت‌خواه و مخفی، با پیشینه‌ای عظیم از خشونت و رهبری بدون تغییر برای دهه‌ها، تردیدها درباره تبدیل واقعی آن به یک نهاد سیاسی دموکراتیک، را بیشتر می‌کند.

مزدا پارسی