آزادی مجاهدین خلق از زندان های جمهوری اسلامی

در تاریخ به ثبت رسیده است که بسیاری از اعضا و هوادارن سازمان مجاهدین خلق که اقدام علیه امنیت ملی نموده بودند، در زندان های جمهوری اسلامی مورد عفو واقع شده و آزاد گردیدند ولی بعد تعدادی از آنان به عراق رفته و مجدداً به قوای مجاهدین خلق یا ارتش خصوصی صدام حسین به اسم ارتش آزادیبخش ملی پیوستند. یک مورد زیر که به بررسی آن می پردازیم نمونه خروار است :

مهری علیقلی متهم ردیف ۸۹ در دادگاه رسیدگی به جرایم سازمان تروریستی مجاهدین خلق است. او در نوشته ای در 26 مهر 1396 که در رسانه های مربوط به سازمان درج گردیده از جمله می نویسد:

“۱۵ساله بودم که به جرم هواداری از مجاهدین خلق و شرکت در یک تظاهرات خیابانی در سال۱۳۶۰ در تهران دستگیر شده و ۵ سال را در زندان به سر بردم. خواهر بزرگترم، شهناز علیقلی که با هم در سال‌های ۶۱ تا ۶۴ در زندان قزل‌حصار کرج بودیم هنگام دستگیری 17 ساله بود. من و خواهرم شهناز در سال ۶۶ از زندان آزاد شدیم و بلافاصله بعد از چند ماه تلاش، توانستیم خودمان را به مجاهدین خلق در نوار مرزی (در کشور عراق) برسانیم. بعد از پیوستن ما به ارتش آزادی‌بخش ملی، پدرم راهی زندان شد. مادرم را نیز سال۶۱ دستگیر کرده و تا سال 64 به مدت سه سال به جرم این که مجاهد مجروحی را در خانه پناه داده بود زندانی کردند. سال ۸۳ باز هم مادرم را مجدداً دستگیر و ۵ سال زندان کردند. جرم او این بود که قصد داشت به اشرف بیاید.”

خواهر مهری علیقلی یعنی شهناز، بعد از آزادی از زندان و عزیمت به قرارگاه اشرف در عراق، در ارتش آزادیبخش ملی در جریان عملیات موسوم به فروغ جاویدان در مرداد 1367 در سن 26 سالگی کشته شد، و پدرش جواد بعد از آزادی از زندان به اشرف رفت و بعد فوت نمود.

مهری علیقلی در این نوشته مدعی است که پدرش بعد از دستگیری بر اثر شکنجه در زندان در سال 1367 دچار فشارهای جسمی و روحی شده و به این سبب چند سال بعد فوت نموده است. اما در همان نوشته عکسی با پدرش درج کرده که عنوان آن را “زنده ‌یاد جواد علیقلی عید ۸۳ در اشرف” نوشته که مربوط به 16 سال بعد می شود و مشخص نیست که چرا از عنوان مجاهد برای او استفاده ننموده است. منابع سازمان هیچ اطلاعات دیگری در خصوص پدر مهری و علت و زمان و مکان فوت او نداده اند.

با این حساب به اعتراف مهری علیقلی در رسانه سازمان، حداقل چهار نفر بعد از آزادی از زندان عازم قرارگاه اشرف سازمان مجاهدین خلق در عراق شدند که نفر چهارم در راه دستگیر گردید. مادرش زهرا علیقلی سال گذشته در تهران فوت کرد که سازمان او را مادر مجاهد نامید.

عاطفه نادعلیان