پیام تصویری جعفر حسن زاده به برادر اسیرش رضا حسن زاده

رضا حسن زاده در حین خدمت سربازی برای وطنش در 28 خرداد 1367 در عملیات مشترک خرابکارانه صدام و رجوی بنام چلچراغ در منطقه مهران به اسارت دشمن درآمد و به اسارتگاه رجویها هدایت شد و هم اکنون در زندان مانز آلبانی در کنترل رجویها بسر می‌برد.

جعفر حسن زاده از خانواده های فعال مرتبط با انجمن نجات گیلان که به اتفاق همسر و فرزندش آقا امیر در جلسه اخیر انجمن نجات گیلان حضور داشتند، با ضبط پیام تصویری برای داداش اسیر خود خطاب به مسئول انجمن نجات گفت:

“بنده برای رهایی برادرم از چنگال رجویها خیلی تلاش کردم و بارها به عراق نا امن سفر کردم و در چهار ضلع اسارتگاه اشرف متحصن شدم و برادرم رضا را فریاد زدم که متاسفانه با کارشکنی رجویها هیچگاه صدایم به داداشم نرسید. پدر و مادرم از درد چشم انتظاری دلبندشان دق کردند ولی به من سفارش کردند رضا را فراموش نکنم …”

آقا جعفر که بغض کرده بود ادامه داد…

“من در جنگ با رجوی کوتاه بیا نیستم و از دولت ایران انتظار دارم در کار دیپلماسی و رایزنی تمهیداتی برای دیدار با برادر اسیرم در کشور آلبانی تدارک ببیند که پیشاپیش از این کار انسانی و خداپسندانه قدردانی می کنم.”

دقتکار