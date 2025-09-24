دیدار صمیمی اعضای انجمن نجات زنجان با فواد بصری

چهارشنبه 2 مهر 1404
دیدار اعضای انجمن نجات زنجان با فواد بصری
دیدار اعضای انجمن نجات زنجان با فواد بصری

اعضای انجمن نجات استان زنجان با آقای فواد بصری مسئول انجمن نجات استان مرکزی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار صمیمیT آقای بصری از تجارب ارزنده خود در استان مرکزی مطالبی عنوان نمود. همچنین موضواعات مختلف مرتبط با انجمن نجات و اقدامات خانواده ها و جداشدگان به ویژه فعالیت کانال جدید خانواده بزرگ نجات در فضای مجازی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و طرفین برای همکاری بیشتر در راستای پیشبرد اهداف انجمن نجات به توافق رسیدند و ابراز امیدواری کردند که در کنار هم و به اتفاق خانواده بزرگ نجات برای تحقق آزادی همه اعضای گرفتار در کنار هم باشند.

