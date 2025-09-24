دیدار صمیمی اعضای انجمن نجات زنجان با فواد بصری

اعضای انجمن نجات استان زنجان با آقای فواد بصری مسئول انجمن نجات استان مرکزی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار صمیمیT آقای بصری از تجارب ارزنده خود در استان مرکزی مطالبی عنوان نمود. همچنین موضواعات مختلف مرتبط با انجمن نجات و اقدامات خانواده ها و جداشدگان به ویژه فعالیت کانال جدید خانواده بزرگ نجات در فضای مجازی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و طرفین برای همکاری بیشتر در راستای پیشبرد اهداف انجمن نجات به توافق رسیدند و ابراز امیدواری کردند که در کنار هم و به اتفاق خانواده بزرگ نجات برای تحقق آزادی همه اعضای گرفتار در کنار هم باشند.