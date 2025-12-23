رجوی از افشاگری اعضای نجات یافته واهمه دارد

من با خواندن مطالبی از سایت تشکیلات مافیایی رجوی در مورد نفرات بازگشته استان مازندران اصلا تعجب نکردم چون همیشه کار سازمان مجاهدین این گونه بوده است. من خودم قبلا عضو این گروه پلید بودم و با فریبکاری من را از اردوگاه اسرای جنگی به کمپ اشرف بردند. یکی از مسئولین زن به نام رقیه […]

من با خواندن مطالبی از سایت تشکیلات مافیایی رجوی در مورد نفرات بازگشته استان مازندران اصلا تعجب نکردم چون همیشه کار سازمان مجاهدین این گونه بوده است.

من خودم قبلا عضو این گروه پلید بودم و با فریبکاری من را از اردوگاه اسرای جنگی به کمپ اشرف بردند. یکی از مسئولین زن به نام رقیه عباسی که نسبت فامیلی با او داشتم با حقه بازی من را فریب داده و عنوان داشت که پدر و مادرت را حکومت ایران به خاطر اینکه شما به سازمان مجاهدین پیوستید اعدام کرده است. از آنجایی که من و بقیه افراد از اخبار بیرون قطع بودیم فکر می کردم که حرفش درست است ولی بعد از سرنگونی صدام و آمدن خانواده ها ، پدر و مادرم نیز برای ملاقات به اشرف آمدند. من با دیدن شان تعجب کردم و به فکر فرو رفتم که مگر آنها اعدام نشدند پس چرا زنده هستند و من با دیدن شان بسیار خوشحال شدم و به فامیلم رقیه عباسی گفتم. او با حقه بازی جوابم را این گونه داد: ” اخباری که ما داشتیم این گونه بود و اکنون زیاد مهم نیست ” این مسئله تصمیم گیری من برای جدا شدن را چندین سال عقب انداخت و در نهایت تصمیم گرفتم که از مناسباتی که جز فریب کاری و حقه بازی چیزی ندارد، جدا بشوم .

بعد از 14 سال به ایران بازگشتم و از این بابت بسیار خوشحال هستم. بعد از تشکیل خانواده مشغول به کار شدم و از کارم راضی می باشم. ولی تمام سعی و کوششم این است که ماهیت ضد بشری رجوی و تشکیلاتش را افشا کنم. حالا هر چقدر می خواهند در مورد نفرات جدا شده استان مازندران لیچار ببافند. مسئولیت بزرگی بر دوش شان هست و آن هم افشای ماهیت ضد بشری رجوی می باشد و خدا را شکر که خیلی از خانواده ها با کمک افشاگری همین جداشده ها به درک درستی از وضعیت سازمان مجاهدین و رجوی رسیدند و دست شان برای همه رو شده است .

زمانی که در درون مناسبات سازمان بودم، تبلیغاتی علیه جدا شدگان می دیدم که برایم قابل درک نبود! همیشه این سئوال در ذهنم بود که مگر می شود فرد یک شبه مزدور بشود؟! فردی که تا دیروز مجاهد بی بازگشت و انقلاب کرده مریمی بوده تبدیل به مزدور و مهره اطلاعات شده است؟! وقتی خودم از مناسبات رجوی جدا شده و لجن پراکنی علیه من و بقیه جدا شده ها را دیدم بطور کامل درک کردم که رجوی فقط دردش افشای ماهیت ضد بشری اش می باشد چون نفرات جدا شده روی این موضوع انگشت گذاشته بودند و به همین خاطر است که مانند مار زخمی به همه آنها توهین می کند.

رجوی باید قبول کند با این شامورته بازی ها راه به جایی نمی برد چون با اختناقی که در درون مناسبات سازمان برقرار نموده است افراد مانند فنر جمع شده هستند و به محض رهایی دست به افشاگری می زنند و رجوی سعی می کند با فریبکاری و توهین و مارک زدن نگذارد که این فنر باز شود.

شما یعنی رجوی باید بدانید که از دیدگاه مردم ایران یک مشت تروریست می باشید که هرگز از ذهن مردم ایران پاک نخواهید شد.

تمام درد شما از راحتی زندگی مان می باشد. من هر روز خدا را شکر می کنم که توانستم از جهنمی که رجوی برایم درست کرده بود نجات پیدا کنم و شما هنوز دلتان را به یک مشت نفرات از دور خارج شده خوش می کنید. تا می توانید تیغ را به روی نفرات بازگشته خصوصا استان مازندران بکشید ولی باید بدانید در نهایت جام زهر را همین جدا شدگان و خانواده های مقاوم به کامتان خواهند ریخت تا پرونده شما برای همیشه در تاریخ ایران بسته شود.

مجید محمدی