دیدار مسئول انجمن نجات زنجان با کمند علی عزیزی

روز جمعه مورخ 21/9/1404 صمد اسکندری مسئول انجمن نجات استان زنجان در روستای محل زندگی کمندعلی عزیزی، عضو نجات یافته از گروه تروریستی مجاهدین خلق حضور یافته و با ایشان دیدار و گفتگو کرد. آقای عزیزی سال ها است در کنار انجمن نجات به ویژه خانواده های چشم انتظار و دوشادوش آنها برای افشای ماهیت […]
روز جمعه مورخ 21/9/1404 صمد اسکندری مسئول انجمن نجات استان زنجان در روستای محل زندگی کمندعلی عزیزی، عضو نجات یافته از گروه تروریستی مجاهدین خلق حضور یافته و با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
آقای عزیزی سال ها است در کنار انجمن نجات به ویژه خانواده های چشم انتظار و دوشادوش آنها برای افشای ماهیت ضد بشری سران مجاهدین و کمک برای رهایی اعضای گرفتار حضوری فعال و پرشور دارد. ایشان طی ملاقات با مسئول انجمن استان تاکید و اذعان داشت با قوت در مسیر پر افتخار نجات در کنار همه خانواده ها خواهد بود و از اعضای اسیر در کمپ مانز آلبانی تحت کنترل سران مجاهدین خواست مهم ترین انتخاب و تصمیم زندگی خود را برای آزادی از خفقان رجوی اتخاذ نمایند و کمپ بد نام مجاهدین را برای همیشه ترک کنند.