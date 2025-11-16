پیام تصویری لیلا قاسمی به برادرش حبیب اله قاسمی

خانواده قاسمی؛ از جمله خانواده های آسیب دیده از سازمان ضد بشری مجاهدین خلق، اخیرا چهارمین سالروز در گذشت مادرشان که در فراق فرزندش چشم از جهان فرو بست را پشت سر گذاشتند. حبیب اله قاسمی دهه هاست که در اسارت فیزیکی و ذهنی تشکیلات رجوی به سر می برد و از ارتباط با خانواده […]
حبیب اله قاسمی دهه هاست که در اسارت فیزیکی و ذهنی تشکیلات رجوی به سر می برد و از ارتباط با خانواده محروم است.
لیلا قاسمی خواهر چشم به راه حبیب اله قاسمی پیام تصویری برای برادرش که هم اکنون در کمپ مانز آلبانی مجاهدین خلق گرفتار است ارسال نمود و از او خواست تا با نجات خود دل همه خانواده را شاد کند و عمر خود را بیهوده به هدر ندهد.