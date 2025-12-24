نامه مادر مرتضی قدیمی به فرزندش در کمپ آلبانی

خانم فاطمه پیکانی مادر چشم انتظار مرتضی قدیمی یکی از مادران مقاوم و خستگی ناپذیری است که علیرغم شرایط سنی و بیماری سال ها است در پی دیدار فرزندش مرتضی که بیش از 38 سال در کمپ گروه رجوی گرفتار است در کنار سایر مادران خانواده بزرگ نجات برای لحظه دیدار تلاش می کند. ایشان […]

خانم فاطمه پیکانی مادر چشم انتظار مرتضی قدیمی یکی از مادران مقاوم و خستگی ناپذیری است که علیرغم شرایط سنی و بیماری سال ها است در پی دیدار فرزندش مرتضی که بیش از 38 سال در کمپ گروه رجوی گرفتار است در کنار سایر مادران خانواده بزرگ نجات برای لحظه دیدار تلاش می کند.

ایشان با ارسال نامه ای کوتاه اما مملو از عاطفه و احساس خطاب به پسرش نوشت: بیش از 38 سال است که از جا و مکان و سلامتی تو هیچ خبری ندارم. چشم به راهت هستم و امیدوارم هر چه زودتر به آغوش خانواده باز گردی.

با امید آزادی همه اسیران ما نیز در کنار این مادر پرشور و چشم انتظار با انگیزه ای صد برابر تلاش خواهیم کرد تا خواسته های به حق مادران چشم به راه محقق شود.

ان شاالله