سید نادر بنی فرحانی، از اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق و عضو کنونی انجمن نجات خوزستان در پیامی تصویری با دوستان قدیمی اش در کمپ اشرف 3 گفتگو می کند.
بنی فرحانی با ذکر تجربه موفق خود در جدایی از مناسبات، از دوستانش که هنوز در کمپ اشرف 3 محبوس هستند می خواهد تا خود را از تشکیلات مجاهدین نجات بدهند و به آغوش خانواده هایشان بازگردند.