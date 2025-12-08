داریوش (یبر) قنواتی از اعضای جدا شده بازگشتی که در اجلاس سالانه اعضای بازگشتی خوزستانی شرکت کرده بود در حاشیه این اجلاس پیامی برای دوستان سابق خود که ساکن در کمپ اشرف 3 هستند، فرستاد. وی در پیامش ضمن معرفی خود به دوستان سابقش می گوید: تا کی می خواهید در آن پادگان بمانید و […]

وی در پیامش ضمن معرفی خود به دوستان سابقش می گوید: تا کی می خواهید در آن پادگان بمانید و عمرتان را به تباهی طی کنید؟

تا دیر نشده و زمانی از عمرتان باقی مانده به دنیای آزاد برگردید و اگر می توانید به ایران و یا به دیگر کشورها بروید تا از باقی مانده عمرتان در دنیای آزاد لذت ببرید.