انجمن نجات کرمانشاه میزبان دانشجویان

دی ماه 1404، نمایشگاهی با موضوع شناخت سازمان مجاهدین خلق و عملکردها و فعالیتهای تروریستی و ضد بشری این گروه و به خصوص فعالیت های فریبکارانه گروه در فضای مجازی برای جذب و فریب جوانان، در شهر کرمانشاه برگزار شد.

این نمایشگاه که به همت انجمن نجات کرمانشاه برگزار گردید به مدت دو هفته (از تاریخ 8/8/1404 لغایت 21/8/1404) میزبان جمع کثیری از دانشجویان بود.

حضور اعضای انجمن نجات کرمانشاه به عنوان کسانی که همگی از اعضای سابق و جدا شده از تشکیلات مجاهدین هستند، بسیار برای حضار و دیدار کنندگان از نمایشگاه ارزشمند و حایز اهمیت بود.

این نمایشگاه در کنار برنامه های متنوعی که همزمان اجرا می شد مورد استقبال حضار و دانشجویان قرار گرفت و حتی برای اساتید و خبرگان عرصه دانشگاه هم جالب توجه و جدید بود و از آن استقبال شایانی به عمل آمد.

با توجه به استقبال و راندمان مثبتی که بر روی قشر جوان دانشجو داشت انجمن نجات مصمم است که هرچه بیشتر چهره کریه و زشت تروریستی مجاهدین خلق را در فضای مجازی و ترفند و فریب موسوم به کانون شورشی را افشا و رسوا نماید .