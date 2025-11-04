پیام تسلیت بمناسبت درگذشت پدر ولی دوستی مسئول انجمن نجات کرمانشاه

انا لله وانا الیه راجعون با نهایت تاسف با خبر شدیم شب گذشته آقای سبزعلی دوستی پدر محترم همکار عزیزمان ولی دوستی مسئول دفتر انجمن کرمانشاه دار فانی را وداع و به رحمت ایزدی پیوستند. به همین مناسبت دفتر انجمن کرمانشاه به نیابت از سایر جداشدگان و خانواده های مرتبط با انجمن نجات در گذشت […]
