پیام تسلیت بمناسبت درگذشت پدر ولی دوستی مسئول انجمن نجات کرمانشاه

داستان سازمان تروریستی مجاهدین خلق ، داستان جریانی سیاسی است که با وجود چندین سال مبارزه علیه رژیم شاه، با پیروزی انقلاب، خیلی زود به روی مردم انقلابی اسلحه کشید و حتی با صدام که جنگی خونین علیه ایران به راه انداخته بود، متحد شد. انقلاب ایران به طریقی غیر از “تعریف”های مجاهدین از انقلاب […]