او که در اجلاس سالانه انجمن نجات خوزستان شرکت کرده بود، در حاشیه این اجلاس چند کلامی با دوستان سابقش که همچنان در اسارت مجاهدین خلق به سر می برند، صحبت کرد: هرچه زودتر از تشکیلات مجاهدین جدا و بدنبال زندگی خود بروید.
او در ادامه صحبت هایش گفت: به هر کشوری که بروید به شما پناهندگی می دهند ولی هر طور می توانید از تشکیلات مجاهدین جدا شوید.