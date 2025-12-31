پیام تبریک زهرا قلیزاده به برادر اسیرش علی قلیزاده

سلام و درود به داداش قشنگم روز مرد مبارک تان باشد علی جان عزیز خانواده خیلی دوستت داریم و منتظر دیدار تو هستیم که روبه روی هم این روز فرخنده رو به تو تبریک بگوییم. میدانم که تصمیم بازگشت جسورانه ترین انتخاب زندگیات است. این قدم اول تصمیم جدایی تو از تشکیلات مجاهدین پایان راه […]
سلام و درود به داداش قشنگم
روز مرد مبارک تان باشد علی جان
عزیز خانواده خیلی دوستت داریم و منتظر دیدار تو هستیم که روبه روی هم این روز فرخنده رو به تو تبریک بگوییم.
میدانم که تصمیم بازگشت جسورانه ترین انتخاب زندگیات است. این قدم اول تصمیم جدایی تو از تشکیلات مجاهدین پایان راه نیست بلکه آغاز پرواز تو به سوی آسمان آزادی و وطن و خانواده است.
علی جان تو تنها نیستی. اینجا زیر همین آسمان آبی کشورت و در روستایت قلب پدر و دیگر اعضای خانوادهات روز شماری میکنند تا بار دیگر تو را از نزدیک ببینند. خانه بدون تو سالهاست بی معنی شده علی جان برادر خوبم.
جدایی تو از آن گروه منفور رجویها بزرگترین پیروزی خواهد بود. تو قویتر از آن هستی که فکر میکنی و ما هر لحظه در فکر و دعای تو هستیم و برای سلامتی و بازگشتت لحظهشماری میکنیم.
برادر مهربانم روزت مبارک.
ما همیشه در کنار تو هستیم برادر جان
دوستت داریم
خواهرت زهرا