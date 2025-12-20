پیام تصویری زهرا قلیزاده به برادر اسیرش علی قلیزاده

علی قلیزاده بریرانی ۵۹ ساله فرزند محمد ولی، زاده روستای بریران تولم شهر از استان گیلان در کسوت یک رزمنده بسیجی در تاریخ 10/2/1365 در منطقه فکه به اسارت دشمن متجاوز بعثی درآمد و به اردوگاه 10 رمادی هدایت شد و شماره 12597 به نام او در صلیب سرخ به ثبت رسید. وی با دوز و دغل ناجوانمردانه به عضویت تشکیلات رجوی در آمد و هم اکنون در کمپ بسته رجویها در آلبانی محبوس است و ارتباطی با خانواده خودش ندارد.

زهرا قلیزاده با حضور فعال در جلسه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ انجمن نجات گیلان، با امید و آرزو در خصوص رهایی برادر اسیرش ، بقرار زیر یک پیام تصویری ضبط کرد که انشالله به سمع و نظر علی قلیزاده عضو اسیر رجوی برسد و رهایی یابد.