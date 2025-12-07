گزارش جلسه انجمن نجات آلبانی با اعضای انجمن نجات خوزستان

روز جمعه 14 خردادماه 1404، جمعی از اعضای انجمن نجات آلبانی که خود از جداشدگان فرقه رجوی هستند، جلسهای صمیمی و پربار با تعدادی از دوستانی که سالها پیش از این فرقه جدا شده و اکنون در ایران زندگی میکنند، برگزار کردند. در این نشست درباره فعالیتهای جاری، انتظارات خانوادهها و مسائل مهم مرتبط با […]
روز جمعه 14 خردادماه 1404، جمعی از اعضای انجمن نجات آلبانی که خود از جداشدگان فرقه رجوی هستند، جلسهای صمیمی و پربار با تعدادی از دوستانی که سالها پیش از این فرقه جدا شده و اکنون در ایران زندگی میکنند، برگزار کردند.
در این نشست درباره فعالیتهای جاری، انتظارات خانوادهها و مسائل مهم مرتبط با روند روشنگری و حمایت از رهایی اعضای گرفتار گفت و گو شد. مرور خاطرات تلخ و شیرین گذشته، یادآوری رنجها، و البته لحظاتی از خنده و همدلی، رنگ و حال تازهای به این دیدار داد.
فرصت ارزشمندی فراهم شد تا از طریق ارتباط تصویری با چندین نفر از جداشدگان عزیز از استان خوزستان گفتگو کنیم و از تجربهها و دیدگاههای آنان بهرهمند شویم.
این جلسات، پلی هستند برای پیوند دوباره دلهایی که سالها در سختترین شرایط کنار یکدیگر بودهاند و انگیزهای تازه برای ادامه مسیر روشنگری، حمایت از خانوادهها و دفاع از حقوق انسانی اعضای گرفتار در فرقه رجوی.
با سپاس از حضور و همراهی همه عزیزان.