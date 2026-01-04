اظهارات سخن گوی مجاهدین خلق کذب محض است

من فؤاد بصری در اول مهرماه 1404 در سی و نهمین دادگاه سران مجاهدین خلق در تهران شرکت کردم و ادای شهادت نمودم. بعد از گذشت چند روز از این موضوع، تشکیلات رجوی که از شهادت اعضای سابق خود در این دادگاه خیلی واهمه دارد علیه من موضع گیری کرد و همچون همیشه دروغ گفت. […]

من فؤاد بصری در اول مهرماه 1404 در سی و نهمین دادگاه سران مجاهدین خلق در تهران شرکت کردم و ادای شهادت نمودم. بعد از گذشت چند روز از این موضوع، تشکیلات رجوی که از شهادت اعضای سابق خود در این دادگاه خیلی واهمه دارد علیه من موضع گیری کرد و همچون همیشه دروغ گفت. دروغ گفتن در سازمان مجاهدین خلق نهادینه شده و سلسله مراتب به راحتی آب خوردن دروغ می گویند.

مطلع شدم که تشکیلات رجوی در یکی از سایت های خود در روز شنبه 6 دی ماه 1404 علیه من موضع گیری کرده و دروغ هایی را سرهم نموده است. گناه من این بود که در محاکمه سران مجاهدین خلق در تهران شرکت کردم و جزئی از واقعیات را در خصوص عملکرد این سازمان بیان نمودم. حرفهای من که به مذاق سخنگوی مجاهدین خلق خوش نیامده است چیزی جز عین واقعیت نبوده است.

در زیر موضعگیری تشکیلات رجوی در خصوص خودم را می آورم:

“فواد بصری از اعضای جداشده سازمان مجاهدین در جایگاه حاضر شد و پس از ادای سوگند اظهار کرد: من در مهر ۱۳۶۶ در منطقه دهلران به دست اعضای مجاهدین به اسارت درآمدم، ما را به منطقه‌ای به نام سردار بردند که متعلق به مجاهدین بود، پس از برگزاری چندین جلسه و شستشوی مغزی و با وعده های دروغین و حتی با تهدید به عضویت سازمان مجاهدین در آمدیم.

سخنگوی مجاهدین: نه مغزی شسته شده! نه وعدهٔ دروغین در کار بوده، نه تهدید و نه عضویت در مجاهدین. تقاضانامهٔ او در تاریخ ۱۰مرداد ۱۳۶۸به صلیب سرخ هم ارائه شده و صلیب بارها با این فرد بطور حضوری و خصوصی مصاحبه کرده است.”

سخنگوی سازمان مجاهدین خلق دروغ می گوید

سخنگوی مجاهدین خلق مدعی است که تقاضانامه من به صلیب سرخ ارائه شده و صلیب سرخ بارها بطور حضوری و خصوصی با من مصاحبه کرده است که کذب محض است.

بعد از شکست مسعود رجوی در عملیات فروغ جاویدان، سازمان مجاهدین خلق برای جذب نیرو به اُردوگاه های عراق مراجعه کرد و با فریب و دروغگویی اسیران را به پادگان اشرف منتقل نمود. صلیب سرخ چندین بار به پادگان اشرف مراجعه کرد و با این اسیرانی که بدست نیروهای عراقی به اسارت در آمده بودند مصاحبه کرد.

در آن زمان من و افراد دیگری مانند من که به دست تشکیلات رجوی اسیر شده بودیم گزارش نوشتیم که چرا صلیب سرخ با این افراد مصاحبه می کند اما با ما مصاحبه نمی کند. بعد از چند روز اسیرانی که بدست تشکیلات رجوی به اسارت در آمده بودند را جمع کردند و مهدی ابریشمچی از سران تشکیلات رجوی برای ما سخنرانی کرد و گفت که صلیب سرخ با ما مصاحبه نخواهد کرد چون ما به دست نیروهای عراقی یعنی یک ارتش رسمی در جنگ به اسارت در نیامده ایم و حضور ما به صلیب سرخ اعلام نشده است و لذا رسما اسیر جنگی محسوب نمی شویم و در سیستم صلیب سرخ به ثبت نرسیده ایم و اصلا صلیب سرخ از وجود ما بی اطلاع است. لذا مصاحبه ای با صلیب سرخ در کار نخواهد بود.

این که سخنگوی مجاهدین خلق مدعی است که صلیب سرخ بارها با من مصاحبه داشته کذب محض است که البته با شناختی که من از مجاهدین خلق طی مدت گرفتاری ام در این تشکیلات تروریستی بدست آورده ام، امر رایجی است و جای تعجب ندارد.

من این مطلب را جهت اطلاع عموم نوشتم اگر چه می دانم که کسی انتظار ندارد که سازمان مجاهدین خلق صحت گفتار داشته باشد و این را طی ده ها سال در عمل اثبات کرده است که جز دروغ حرفی نمی زند.

فواد بصری