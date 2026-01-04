وقتی نام عیسی را خرج می‌کنند، اما روح انسان را می‌کشند

مریم رجوی از قول حضرت عیسی مسیح می‌گوید: از کسانی که جسم را می‌کشند نترسید. اما یک سؤال ساده: از انسان‌نماهایی که جسم را اسیر می‌کنند، روح را می‌کشند، و انسان را سال‌ها به برده‌ی تشکیلاتی تبدیل می‌کنند چه؟ اشرف چیست؟ نه خانه است، نه اردوگاه؛ زندان بی‌دیوار است. جایی که انسان از خانواده، عاطفه، […]

مریم رجوی از قول حضرت عیسی مسیح می‌گوید:
از کسانی که جسم را می‌کشند نترسید.

اما یک سؤال ساده: از انسان‌نماهایی که جسم را اسیر می‌کنند، روح را می‌کشند، و انسان را سال‌ها به برده‌ی تشکیلاتی تبدیل می‌کنند چه؟

اشرف چیست؟ نه خانه است، نه اردوگاه؛ زندان بی‌دیوار است. جایی که انسان از خانواده، عاطفه، انتخاب و حتی خودش بودن محروم می‌شود.

بعد از مردم ایران حرف می‌زنند! کدام مردم؟ سیاهی‌لشکرهای وارداتی با بلیت دلاری؟ حمایت مردمی اگر با میلیون دلار خریداری شود ، اسمش حمایت نیست؛ شو سیاسی با اسپانسر خارجی است. حقیقت تلخ است: مردم ایران سال‌هاست از شما عبور کرده‌اند؛ آن‌قدر کامل که حتی در نفرتشان هم نامی از شما نمی‌آورند.

تاریخ رأی داده. زمانه حکم را اجرا کرده. پس از جانب مردم حرف نزن. خفه شو.

حمید آتابای