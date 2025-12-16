دکتر مجید تفرشی از دریافتی‌های میلیارد دلاری مجاهدین خلق از صدام حسین می‌گوید. این تاریخ نگار و پژوهشگر در گفتگو با اتاق سردبیری خبرآنلاین اعلام کرد که تشکیلات مجاهدین خلق در زمان حضور در عراق از نفت عراق روزانه 70 هزار بشکه سهم داشتند و مستقلا نفت خود را می‌فروختند که برای آنها معادل 50 […]

دکتر مجید تفرشی از دریافتی‌های میلیارد دلاری مجاهدین خلق از صدام حسین می‌گوید. این تاریخ نگار و پژوهشگر در گفتگو با اتاق سردبیری خبرآنلاین اعلام کرد که تشکیلات مجاهدین خلق در زمان حضور در عراق از نفت عراق روزانه 70 هزار بشکه سهم داشتند و مستقلا نفت خود را می‌فروختند که برای آنها معادل 50 میلیارد دلار عایدی داشت.

در این گفتگو که حاضرین به بررسی وضعیت اپوزیسیون‌های حکومت ایران می‌پردازند، در بخش مجاهدین خلق، دکتر تفرشی این تشکیلات را در دریافت پول از دشمنان خارجی کشورش در طول تاریخ بشریت بی‌نظیر می‌داند. به گفته وی مجاهدین خلق درآمد هنگفت خود از نفت عراق را در تجارت‌های گوناگون از جمله هتل، مسکن و فروشگاه‌های فرودگاهی در اقصی نقاط دنیا سرمایه گذاری کردند.

دکتر تفرشی پیش از این، در مستند 12 قسمتی “خیریه اشرف”، به واکاوی کلاه برداری‌های مالی مجاهدین خلق در قالب موسسات خیریه در خاک انگلستان پرداخت. یافته‌های او مبتنی بر شش هزار برگ از اسناد دولتی است که دولت بریتانیا در سال 2019 آزاد کرد. او از آن پس همواره از سوی مجاهدین خلق مورد خشم و توهین بوده است.