باز هم دشمنی رجوی با مردم ایران

فاضل فرهادی: سلام وقت بخیر آقای بصری. در دیدار کوتاهی که با هم داریم مختصر گفتگویی با هم داشته باشیم.

تلویزیون تشکیلات را که مشاهده می کنم تبلیغات زیادی در رابطه با تجمعات اخیر می کند. ربط این تجمعات با تشکیلات رجوی چیست؟

فواد بصری: سلام بر شما وقتتان بخیر. تجمعات اخیر در چند شهر ایران و مطالبه گری مردم به حق است و کسی منکر آن نیست. من هم تلویزیون تشکیلات را مشاهده می کنم گرد و خاک زیادی می کند و از طرفی تشکیلات رجوی تجمعات را به نفع خودش ثبت می کند گویا که مردم ایران خواهان مجاهدین هستند! اما واقعیت این نیست. رجوی و سرانش در بین مردم ایران منفور هستند. اگر تلویزیون مجاهدین را مشاهده کرده باشید مریم رجوی پیام می دهد! رجوی گور به گور شده از مخفیگاهش پیام می دهد. اما هیچ قشری در ایران به پیامهای پوشالی رجوی و زنش گوش نمی دهد. رجوی عقب مانده است و هنوز در دهه 60 به سر می برد. اما چند نسل عوض شده، در نسل فعلی رجوی در ایران جایی ندارد سالهاست سوخته و در ذهن قشرهای جامعه از بین رفته است.

فاضل فرهادی: چرا وقتی تجمعاتی در ایران صورت می گیرد تشکیلات رجوی تجمعات را به نام خودش ثبت می کند؟

فواد بصری: عادت دیرینه رجوی و دار و دسته اش بوده و هست. (طرف را به ده راه نمی دادند سراغ کدخدا را می گرفت)

بایستی به رجوی گفت شما به مردم ایران چه ربطی دارید؟! شما چکاره مردم ایران هستید شما چه کارنامه درخشانی در بین مردم ایران دارید؟! غیر از اینکه خون چند هزار مردم بی گناه ایران را بر زمین ریختید و مستمر از تحریمهای مردم ایران استقبال کردید و خواهان تحریمهای بیشتری بر علیه مردم ایران شدید. آیا کار دیگری که به نفع مردم ایران باشد انجام دادید؟ اگر یادتان باشد زمانی که در پادگان اشرف بودیم پرنده در ایران می پرید رجوی آماده باش می داد. ما در یک حصار بسته بودیم و فکر می کردیم خبرهایی شده است. اما وقتی به ایران بازگشتیم و با واقعیتها مواجه شدیم فهمیدیم که رجوی در آن زمان وقتی آماده باش می داد می خواست به ما روحیه بدهد و به نوعی ما را فریب می داد و در پیامهایش می گفت در شرایط حساسی قرار داریم و مثل برده از ما کار می کشید .

من چند روز است تلویزیون آنها را مشاهده می کنم. از دروغهایشان مرغ پخته به خنده می افتد. تلویزیون رجوی آنقدر دروغ می گوید که دست هر چه خبرگزاری خارجی را از پشت بسته است . در هر کشوری تجمعاتی صورت می گیرد و اگر کشوری بگوید ما مشکلی نداریم آن کشور زیر علامت سئوال می رود. ایران هم مشکل دارد دولت ایران بدنبال این است که مشکلات معیشتی مردم را حل کند و مطمئن باشید حل می کند و یک تو دهنی به رجوی و زنش و دشمنان مردم ایران در خارج می زند .

فاضل فرهادی: چرا رجوی در تجمعات بدنبال خون ریزی است؟

فواد بصری: خیلی روشن است. برای اینکه رجوی دشمن مردم ایران است. کینه شتری نسبت به مردم ایران دارد. مگر شما یادتان نیست زمانی که رجوی در عراق بود تیم های تروریستی را به داخل ایران اعزام می کرد و به تیم ها پیام می داد هر کسی مانع عملیات شما شد او را از سر راه بر دارید. فرق نمی کند بچه باشد یا جوان باشد یا پیرزن باشد یا پیرمرد! می دانید رجوی و دار و دسته اش نسبت به مردم ایران چرا کینه شتری دارد. چون از دید مردم ایران رجوی یک خائن است. مردم شریف ایران سالهاست حکم خیانت رجوی و دار و دسته اش را صادر کرده اند و منتظر روزی هستند در دادگاه قانونی محاکمه شوند و به سزای خیانتهایی که به مردم ایران کردند، برسند .

فاضل فرهادی: با تشکر از شما آقای بصری

بصری: من هم از شما ممنونم