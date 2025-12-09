طالب فرحان از اعضای نجات یافته از سازمان مجاهدین خلق و عضو کنونی انجمن نجات خوزستان است. او سالهای زیادی از عمر و جوانی اش را در تشکیلات رجوی سپری کرد و تجربیات تلخ فراوانی از آن دوران در ذهن و ضمیرش مانده است. طالب فرحان در حاشیه اجلاس سالانه اعضای بازگشتی خوزستانی در آبادان […]

طالب فرحان در حاشیه اجلاس سالانه اعضای بازگشتی خوزستانی در آبادان طی پیامی رو به افراد حاضر در کمپ اشرف 3 در آلبانی، ضمن معرفی خود و با بیان سابقه حضور و جدایی اش از فرقه مجاهدین می گوید: نگذارید بیشتر از این عمرتان در تشکیلات مجاهدین فنا شود. او از دوستان سابقش می خواهد فریب وعده و وعید های رجوی را نخورند و به کانون گرم خانواده بازگردند.