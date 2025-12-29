یادداشتی بر جلسه اخیر انجمن نجات گیلان با شماری از خانواده های گیلک

• اعضای انجمن نجات گیلان روز سه شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ دیدار صمیمانه ای با شماری از خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک در دفتر جدید انجمن نجات گیلان داشتند که بلافاصله به روایت تصویر درسایت روشنگر نجات اطلاع رسانی شد. • در این دیدار صمیمانه خانواده های چشم انتظار علی قلیزاده ، محمدتقی […]

• اعضای انجمن نجات گیلان روز سه شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ دیدار صمیمانه ای با شماری از خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک در دفتر جدید انجمن نجات گیلان داشتند که بلافاصله به روایت تصویر درسایت روشنگر نجات اطلاع رسانی شد.

• در این دیدار صمیمانه خانواده های چشم انتظار علی قلیزاده ، محمدتقی یوسفی، رضا حسن زاده و ولیرضا اکبری برای عزیزان اسیرشان پیام تصویری ضبط کردند که یکی پس از دیگری در سایت نجات انعکاس یافت با این امید که عزیزانشان به زودی با شنیدن صدای خانواده دردمند و چشم براهشان از شر رجوی خلاص شوند و به دنیای آزاد برگردند.

و اما آنچه که در جلسه مذکور گذشت بسیار خلاصه به استحضار میرسد:

مسئول جلسه ابتدا به ساکن از حضور خانواده های چشم انتظار در جلسه تشکر و قدردانی کرد و گفت شما عزیزان چونان سالیان گذشته در کارزار با رجوی و در خصوص رهایی عزیزانتان همواره پای کار بودید و همراه و همدل با اعضای انجمن نجات گیلان بسیار خوب درخشیدید.

بنده میخواهم از فرصت به دست آمده از جناب آقای رزاقی تقدیر و تشکر بکنم که به درخواست خود امروز در کنارمان هستند تا حول پاره ای از مسائل مربوط به فعالیت‌هایمان با شما صحبتی داشته باشند.

اما تا قبل از آن اجازه میخواهم که به نکاتی هرچند کوتاه اشاره بکنم.

اول از همه روز زن و مادر را به بانوان و مادران و خواهران عضو انجمن نجات گیلان تبریک می گویم که علاوه بر مدیریت زندگی شخصی، پیشقراول کارزار با رجوی وطن فروش بودند و از خود قیمت دادند و در عوض به نتیجه های ارزشمندی هم رسیدند.

خدمت تان باید عرض کنم که امروز خانم لیلا عاشوری همسر و همراه آقای مرتضی پورحسن از خانواده های فعال ما در جمع ما غائب هستند بدلیل اینکه متاسفانه خواهر عزیزشان در یک سانحه دلخراش تصادف جانشان را از دست دادند که از همینجا به ایشان صمیمانه عرض تسلیت داشته و خود را در غم ایشان شریک می‌دانیم.

همچنین به خانواده جبار صبایی عضو اسیر رجوی اهل ماسوله گیلان عرض تسلیت داریم که دلبندشان زعفر را بخاطر بیماری که داشتند از دست دادند که بسیار متاسف شدیم و به این خانواده چشم انتظار صمیمانه عرض تسلیت داریم.

و اما غم سنگین فراق و درگذشت دردناک جداشده محمود دهقان در غربت همه ما را بشدت ناراحت و غمگین کرد که متاسفانه در اثر بیماری که حاصل سه دهه اسارت در تشکیلات آدمکش رجوی خائن بود ، فوت کردند و ما را تنها گذاشتند که همه شما با وی خاطره دارید و در همین جلسات بود که با ایشان بطور تصویری صحبت کردید و از عزیزانتان خبر گیری کردید.

روحش شاد و یادش گرامی

آنگاه جناب رزاقی با معرفی خود از چگونگی پیوستن و گسستنش از تشکیلات تروریستی رجوی صحبت کردند که به معنای دقیق کلمه از قربانیان مجسم رجوی هستند که برای رهایی خود از چنگال رجوی قیمت گزاف دادند و به حضار محترم تاکید کردند که باید برای رهایی عزیزانشان چونان قبل فعالانه پای کار باشند زیرا که اسیران رجوی قوت قلب و انگیزه برای جدایی از رجویها می‌گیرند.

در ادامه جلسه جناب رزاقی بسیار مهربانانه و دلسوزانه به تمام سوالات خانواده های دردمند گیلک با حوصله تمام پاسخ دادند و به گفت و شنود پرداختند.

جناب رزاقی در پاسخ به تشکر و قدردانی حضار از ایشان بخاطر قبول زحمت با حضور فعال در این جلسه بسیار صمیمی و خانوادگی قول مساعد دادند که در آتیه نزدیک هم مجددا در دیدار با شماری دیگر از خانواده های رنجدیده از ظلم و جور رجوی مشتاقانه حضور به هم رسانند.

دقتکار