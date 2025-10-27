حضور مسئول انجمن نجات گیلان در مراسم چهلم مادر فرزان پورعابد

مسئول انجمن نجات گیلان متعاقب اطلاع رسانی داود پورعابد مبنی بر برگزاری مراسم چهلم مادرش مرحومه مغفوره حاجیه خانم زهرا مصلح گلرودباری واقع در مسجد آقا سید ابراهیم گلرودباری شرکت کرد و بر مزار مادر بدرود یافته برای شادی روحش فاتحه قرائت کرد. آقای پوراحمد ضمن دیدار با اعضای خانواده مصیبت دیده درگذشت مادرشان را […]

مسئول انجمن نجات گیلان متعاقب اطلاع رسانی داود پورعابد مبنی بر برگزاری مراسم چهلم مادرش مرحومه مغفوره حاجیه خانم زهرا مصلح گلرودباری واقع در مسجد آقا سید ابراهیم گلرودباری شرکت کرد و بر مزار مادر بدرود یافته برای شادی روحش فاتحه قرائت کرد.

آقای پوراحمد ضمن دیدار با اعضای خانواده مصیبت دیده درگذشت مادرشان را به آنان تسلیت گفت و برای مادر بدرود یافته از خدای منان آمرزش مسئلت نمود.

داود پورعابد از برادران فرزان پورعابد از اعضای گرفتار در فرقه تروریستی رجوی که هم اکنون در اسارتگاه مانز آلبانی بسر میبرد ، ضمن استقبال و قدردانی از مسئول انجمن نجات در حالیکه اشک چشمانش را پر کرده بود گفت:

” مادرم هر چند خیلی سالخورده بود ولی هنوز امید به دیدار دلبند اسیرش فرزان دوخته بود و نامش را زمزمه میکرد.”

داود پورعابد در ادامه درباره برادر دیگرش گفت که قربانی شعارها و وعده های دروغین رجوی شد و در دهه شصت به دلیل عضویت در تیم ترور به اشد مجازات محکوم شد. او توضیح داد که برادرش در دادگاه، رجوی را عامل فریب و مرگ خود دانست.

برادران و یگانه خواهر فرزان پورعابد در خاتمه مراسم چهلم از آقای پوراحمد خواستند که به برادر اسیرشان فرزان برساند که منتظر جدایی و بازگشتش به دنیای آزاد و کانون گرم خانواده هستند.

دقتکار