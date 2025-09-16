جلسه برخط جنبش دادخواهی گیلک مادران – قسمت سوم و پایانی

در جلسه قبل زهرا قلیزاده مسئول جلسه گفت: برایتان خوش خبر هستم و الان برادر ارجمندم آقای پوراحمد مسئول انجمن نجات گیلان آنلاین هستند که به سخنان ایشان گوش می‌دهیم و بهره می جویم.

مسئول انجمن نجات خیلی کوتاه و مختصر در خصوص پاره ای از مسائل صحبت کرد و در شروع گفت: بنده خدمت شما خواهران و مادران پیشتاز خانواده های دردمند و چشم انتظار در جنبش دادخواهی گیلک مادران در خصوص فعالیتهای انسانی و خداپسندانه تان در کارزار با رجوی، سلام و عرض احترام دارم و قدردان شما هستم.

من هم به نوبه خودم درگذشت اندوهبار حاج سید رضا حسینی را به خانم مرضیه حسینی و خانواده مصیبت دیده اش عرض تسلیت دارم و برایشان صبر و شکیبایی و برای پدر بدرود یافته مان از خدای منان علو درجات خواهانم.

با اجازه شما خیلی مختصر به نکاتی چند اشاره می‌کنم و زیاد مصدع اوقات نمی‌شوم.

فضاحت شصت سالگی

پانزدهم شهریور شصتمین سال تاسیس گروهی بود که امروز موسوم به مجاهدین خلق است که بمعنای دقیق کلمه به یک فرقه تبهکار ضد وطن تبدیل شده است. این گروه در کش و قوس بحرانی دهه چهل توسط محمد حنیف نژاد بنیانگذاری شد که سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان بدان پیوستند.

خدایی هر چند بنیادش خیرخواهانه بود ولی بواسطه وجود التقاط و انحراف منجر به شکست و فروپاشی شد و دو ضربه بزرگ تصفیه درونی آپورتونیستی و ضربه ساواک را در آغازین دهه پنجاه بدنبال داشت که تمامیت وجودی آنرا به چالش جدی کشاند.

در ادامه مسعود رجوی با خوی جاه طلبی و تمامیت خواهی در زندان توانست سوار بر بقایای اعضای بریده و مستاصل شود و سررشته امور را در بعد از انقلاب ضد سلطنتی به دست بگیرد.

مسعود رجوی در طی ۴۷ سال گذشته کارنامه ای جز رذالت و وطن فروشی و جنایت و خیانت در حق اعضای خود و ملت ایران نداشته و ندارد که پیشتر از جانب جداشده ها بدان پرداخته شده است.

و همچنین باید بگویم که در شوی بروکسل که به همین منظور برگزار شد و به دور از پایگاه اجتماعی که فاقد آن است، مذبوحانه تلاش کرد با صرف هزینه های زیاد چند سخنران از دور خارج شده خارجی را به صحنه بیاورد تا برای صدها شنونده اجیر شده از کمپ های اوکراین و افغان و آلمان و لهستان و… در دفاع از مریم رجوی سراب سرنگونی سر بدهند که چقدر مضحک و خنده دار بود.

مضحکه راه حل سوم

مریم رجوی سرکرده فرقه مجاهدین خلق به دروغ از راه حل سوم کذایی دم می‌زند و با شعار نه جنگ و نه مماشات بلکه انقلاب مردمی! بازار گرمی می‌کند که صرفا بازخورد برای اعضای نگون بختش دارد و گرنه ملت فهیم ایران تره برایش خرد نمی کنند که هیچ بلکه در انتظار دادگاهی شدنش در پیشگاه عدالت هستند.

خدمت تان عرض کنم که در اثبات وطن فروشی وی کافی است نیم نگاهی در ایام جنگ ۱۲ روزه بیندازیم که نه تنها موضع ضد صهیونیستی نگرفت بلکه موازی با جنایاتش پیش رفت و خیلی هم شادمان شد که بتواند از آب گل آلود و بحرانی حملات هوایی آمریکا و صهیونیست‌ها به ایران به قدرت خیالی خود برسند که زهی خیال باطل…

پس نتیجه میگیریم ادعای راه حل سوم مریم رجوی کشک و پوشال است و تنها آرزویش این است که با حمله نظامی به ایران شاید بتواند از این نمد کلاهی برای خودش بدوزد!…

کارزار انسانی با رجوی

همچنانکه شما عزیزان بجد و مصرانه پیگیر رهایی اسیرانتان از چنگال دیو سیرت رجوی هستید بنده هم به شما قول مساعد میدهم که تا پای جان و نفس در کنار شما بوده و خواهم بود چرا که راه و رسم و نقشه مسیرمان حق بوده و رضایت و حمایت خدا را به همراه داشته و داریم و انشالله که در این کارزار پیروز میدان خواهیم بود و در کنار عزیزان رهایی یافته تان به شکرانه خدا جشن خواهیم گرفت.

دقتکار