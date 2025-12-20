انجمن نجات گیلان میزبان شماری از خانواده های چشم به راه گیلک

تا پای جان از مطالبه خود کوتاه بیا نیستیم اعضای انجمن نجات گیلان روز سه شنبه بتاریخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ دیدار صمیمانه ای با شماری از خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک در دفتر جدید انجمن نجات گیلان داشتند و به مدت دو ساعت در خصوص آخرین وضعیت شکننده تشکیلات سیاه رجوی و فعالیتهای […]

تا پای جان از مطالبه خود کوتاه بیا نیستیم

اعضای انجمن نجات گیلان روز سه شنبه بتاریخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ دیدار صمیمانه ای با شماری از خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک در دفتر جدید انجمن نجات گیلان داشتند و به مدت دو ساعت در خصوص آخرین وضعیت شکننده تشکیلات سیاه رجوی و فعالیتهای فزاینده انجمن نجات آلبانی و همچنین راهکارهای مناسب در کارزار انسانی و خداپسندانه با تشکیلات تروریستی رجوی به گپ و گفتگو پرداختند.

در جلسه کاربردی مذکورخانواده های دردمند و چشم انتظار اسماعیل پورحسن، رضا حسن زاده، ولیرضا اکبری، محمد تقی یوسفی و علی قلیزاده در کنار جداشده محمد رزاقی حضور داشتند و با ارائه نقطه نظرات خود تا نیل به مقصود، میثاقی دوباره با مسئول انجمن نجات گیلان بستند و جملگی براصل لایتغیر کارزار با رجوی وطن فروش تاکید کردند و مجدانه اظهار داشتند تا پای جان از مطالبه خود کوتاه بیا نبوده و نیستیم.

خانواده های چشم به راه حاضر در خاتمه جلسه برای عزیزان اسیر خود پیام کوتاه تصویری هم ضبط کردند.

گزارش کامل گفت و شنود خانواده های چشم براه با اعضای انجمن نجات گیلان متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

دقتکار