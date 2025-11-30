روایتی دست اول از انقلاب طلاق در سازمان مجاهدین خلق

در چهل و سومین دادگاه مجاهدین خلق بعد از دفاع محمدی وکیل متهمان ایرج صالحی مطالبی را بیان کرد:

وی گفت : رجوی چیزی درست کرده بود به نام ارتش آزادیبخش که در واقع ارتش خصوصی صدام بود که این زایده جنگ بود یعنی بدون جنگ این از بین می رفت. رجوی می خواست یک عملیاتی انجام بشه که مانع از ایجاد صلح شود و اصلا هم براش مهم نبود که چقدر از اعضا کشته بشوند،هدف اصلیش این بود که بتونه این جنگ را زنده نگه دارد. یه سری افراد رو هم از کشورهای خارج آورده بودند که به لحاظ نظامی هیچی نمیدونستند سقف آموزشاشون این بود که اینها رو برده بودند توی میدان تیر اشرف و با کلاش چند تا تیر بزنند .بعضیهاشون دستهاشون سوخته بود به دلیل اینکه نمیدونستند که بعد از شلیک سلاح لوله اش داغ میشه و نباید بهش دست بزنند.

سوم مرداد بود با فرمان آتش مریم قجر عضدانلو(رجوی)عملیات شروع میشه.

سرهنگ بازنشسته ایرج رادمهر بیان کرد:

به صورت یک ستون روی آسفالت اینا تخته گاز دارن میان و فکر میکردند که هیچ مقاومتی جلوشون نیست . وقتی که بر میخورن به ترافیک چون سرعت عمل براشون مهم بود از هر جنایتی برای اینکه بتوانند این مسیر را باز کنند کوتاهی نکرده بودند ماشین و آدم و …زده بودند که جاده باز بشه بره و خدا رو شکر اولین رو که میزنن اینها میمونن.تمام آسمون پر از هواپیمای عراقی بود که میخواستند بیان برای بمباران تنگه چهارزبر . این قسمتی که ما بودیم همه رو بمباران کردند یعنی نیرو هوایی عراق کاملا ازشون پشتیبانی می کرد. روز ششم عملیات ما یک بیسیم رو از فرماندشون گرفته بودیم از اونجا صدای اینها رو ما شنود می کردیم یکی از فرماندهان اونا داشت به فرمانده دیگر می گفت به مریم بگو که ما رو به قتلگاه فرستاده یعنی زیر فشار شدیدی بودن و اینجا قتلگاه همه بچه های ما شده عینا اینو من به گوش خودم شنیدم.

ایرج صالحی: بعد از عملیات رجوی مسئولیت شکست رو انداخت گردن اعضا و راه حل چیه ؟ اینه که همتون طلاق بگیرید. زن و شوهر ها از هم جدا بشن و مجرد ها هم در ذهن خودشون طلاق بدهند. که بحث انقلاب طلاق یا انقلاب ایدئولوژیک از اینجا شروع شد. بعد دید اونهایی که بچه دارند وقتی میروند برای دیدن بچه هاشون همدیگه رو می بینند و گفت شما وقتی همدیگه رو می بینید فیلتون یاد هندوستان میکنه اینجا طرح جدا سازی کودکان از والدین رو ریخت و این بچه ها رو حتی بعد از جنگ برنگردوند جز چند تایی رو که فریب داد به عنوان کودک سرباز آورد دوباره تو قرارگاه اشرف ازشون سوءاستفاده بشه.