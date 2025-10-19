درخواست برادر یاری جان ناصری کریموند برای ملاقات با او

یاری جان ناصری کریموند از جمله اسرای جنگی ایران و عراق است که توسط عوامل مجاهدین خلق از کمپ اسرا به پادگان اشرف منتقل شد و اسارتی به مراتب سخت تر از اسارت در اردوگاه های رژیم بعث را تجربه کرد. غریب ناصری کریموند، برادر یاری جان که سالهاست در پی کسب خبری از برادرش […]

غریب ناصری کریموند، برادر یاری جان که سالهاست در پی کسب خبری از برادرش یاری جان که در حال حاضر در کمپ اشرف 3 و در کشورآلبانی به سر می برد می باشد، مجددا از مجامع بین المللی و مقامات دولت آلبانی تقاضا کرد شرایطی را فراهم کنند تا او بتواند با برادرش در تماس باشد و اجازه دیدار داشته باشد.

یاری جان ناصری کریموند درسال 59 اسیرارتش عراق می شود. در سال 68 سرکردگان فرقه رجوی او را به همراه تعدادی دیگر از اسرای جنگی در اردوگاه عراق با وعده های دروغین به کمپ اشرف می برند اما آنها هرگز به وعده هایی که به یاری جان و دیگر اسرا داده بودند عمل نکردند.