پیام تصویری جلیل اکبری به برادر اسیرش ولیرضا اکبری

در جلسه انجمن نجات گیلان بتاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴ خانواده ولیرضا اکبری به اتفاق شماری دیگر از خانواده های دردمند و چشم براه گیلک حضور فعال داشتند و در خاتمه جلسه برای برادر اسیرشان پیام تصویری ضبط کردند و به ایشان توصیه کردند که برای رسیدن به خانواده و یک زندگی مستقل بی دغدغه از صف رجویها کنار بکشد و خود را نجات بدهد.

آقایان جلیل و مجید اکبری که به نمایندگی از خانواده خود در این جلسه حضور داشتند ضمن قدردانی از زحمات شبانه روزی بی منت اعضای انجمن نجات گیلان ، خطاب به مسئول انجمن نجات گفتند که تا نیل به مقصود و رهایی برادر اسیر خود ولیرضا ، گامی از فعالیت و حتی اعزام به آلبانی بمنظور دیدار با دلبندشان کوتاه بیا نیستند و برای پرداخت هر قیمتی آماده اند.

ولیرضا اکبری کهنه سری در سال 1360 در جنگ ایران و عراق، اسیر دولت عراق و در سال 1367 با فشار و ترفند و وعده و وعیدهای کذایی فرقه مجاهدین خلق وارد اشرف (عراق) شد و نزدیک به چهار دهه است که دست آویز تشکیلات مخوف رجویهاست. ایشان در طی این سالها از ارتباط با خانواده محروم بودند و با وجود اینکه خانواده ولیرضا چندین بار به اشرف رفته و خواستار رهایی و دیدار با ایشان شدند، نه تنها به آن ها اجازه ی ملاقات داده نشد بلکه هیچ نهاد بین المللی به آنها کمک نکرد اما خانواده ایشان همچنان برای رهایی و ارتباط با ولیرضا پر تلاش و با انگیزه فعالیت دارند که وی هم اکنون در اسارتگاه رجوی در مانز آلبانی تحت کنترل است.