«رحیمی» عضو جداشده گروه تروریستی مجاهدین، با حضور در دادگاه، به تشریح مشاهدات مستقیم خود از آموزش‌های نمایشی، اعزام‌های کور و قربانی‌سازی نیروهای ناآماده، به‌ویژه زنان، پرداخت. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، در ادامه رسیدگی قضایی به پرونده جنایات گروه تروریستی مجاهدین، «رحیمی» عضو جداشده این گروه، با حضور در دادگاه، به تشریح مشاهدات […]