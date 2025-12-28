در این قسمت می خوانیم: سخن سردبیر خبرهای پاییز 1404 انجمن نجات خشونت علیه زنان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان فیلم “صدای درون من” سیلی خوردن توسط فرمانده غسل هفتگی بررسی روانشناختی سازمان مجاهدین خلق انزوای واقعی بازگشت به مسیر زندگی سند ماندگار خیانت به کشور و وطن فروشی من چه گناهی کرده […]
برای مطالعه نشریه انجمن نجات – شماره 122 اینجا را کلیک کنید.