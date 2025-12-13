پیام رستم آلبوغبیش به دوستان سابق خود در کمپ اشرف سه

رستم آلبوغبیش از اعضای نجات یافته از سازمان مجاهدین خلق است که بعد از سالها حضور در مناسبات این سازمان، توانست فرار کند و به دنیای آزاد قدم بگذارد. او بعد از خروج از کمپ مجاهدین خلق به ایران و به آغوش خانواده بازگشت. یازده سال از لحظه فرار موفقیت آمیز او از چنگال تشکیلات […]

یازده سال از لحظه فرار موفقیت آمیز او از چنگال تشکیلات رجوی می گذرد. رستم حالا تشکیل خانواده داده، شغل و درآمد دارد و ماشین شخصی و خانه و زندگی دارد.

رستم آلبوغبیش طی پیامی به دوستان سابق خود در کمپ اشرف 3 گفت: حتما مرا می شناسید همانطور که می دانید من جلوی چشم همه از کمپ لیبرتی فرار کردم. الان یازده سال است که به ایران برگشتم و آمدم نزد مادرم و زندگی جدیدی برای خودم شروع کردم. مادرم می گفت در غیاب تو هفته ای یکبار مرا به بیمارستان می بردند اما از وقتی که برگشتی حتی یکبار هم به بیمارستان نرفتم.

پیامم به شما این است که ماندن بیش از این در کمپ اشرف برای شما فایده ندارد و پیشنهاد می کنم به فکر حال خودتان و خانواده هایتان باشید و هر چه زودتر خود را نجات داده و به دنیای آزاد برگردید و….