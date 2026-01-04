کتاب “جهنم منهای من” روایت داستانی تکاندهنده از درون سازمان مجاهدین خلق توسط انتشارات به نشر منتشر و روانه بازار کتاب شد. کتاب “جهنم منهای من” به نویسندگی حمیدرضا سهیلی، داستانی عمیق و تکاندهنده است که در آن، روایت سقوط و بازگشت انسانهایی به تصویر کشیده میشود که به نام آرمان، همه چیز را فدای […]
کتاب “جهنم منهای من” به نویسندگی حمیدرضا سهیلی، داستانی عمیق و تکاندهنده است که در آن، روایت سقوط و بازگشت انسانهایی به تصویر کشیده میشود که به نام آرمان، همه چیز را فدای اطاعت کورکورانه کردهاند. این رمان با نگاهی صادقانه به درون سازمان مجاهدین خلق، پرده از رازهایی برمیدارد که تا پیش از این، کمتر شنیده شده است.
این رمان، داستان فردی را روایت میکند که در مأموریتی سنگین به مشهد سفر میکند و آخرین دیدارش را با کسی که روزگاری نزدیکترین همراه او بوده، انجام میدهد. اما تقدیر آسمانی در میانه راه، سرنوشت او را تغییر میدهد. در لحظات واپسین زندگیاش، او با مرگ مواجه میشود، درست پیش از آنکه بتواند مأموریت خود را به انجام برساند.
کتاب “جهنم منهای من” به شکل بیرحمانهای درون سازمان مجاهدین خلق را بررسی میکند، جایی که عشق و محبت ممنوع است و اعضا از امید و هویت تهی میشوند. در این داستان، جایی که مادری جرم محسوب میشود و دین و اختیار انسان قربانی اطاعت بیچون و چرا میشود، شخصیتهای اصلی به جهنم خود میرسند.
با این حال، این رمان تنها روایت سقوط نیست. “جهنم منهای من” همچنین قصهای از بازگشت و امید است. داستان بازگشت زنی که هنوز دلش به ایمان و امام رضا (ع) گره خورده است و در لحظهای میان زمین و آسمان، دوباره راه را پیدا میکند. این داستان در نهایت به ما نشان میدهد که حتی از دل جهنم هم، اگر “من” به خدا برگردد، راهی به سوی نور و امید وجود دارد.
کتاب “جهنم منهای من” در ۱۶۸ صفحه و در قطع رقعی با قیمت ۲۱۰ هزار تومان توسط انتشارات بهنشر منتشر شده است. با توجه به عمق موضوعات مطرح شده و نگاهی صادقانه به وقایع تلخ و تاریک، این رمان برای کسانی که به دنبال داستانهایی با مضامین انسانشناسی و بازگشت به ایمان هستند، مناسب است.
علاقهمندان برای تهیه کتاب و مشاهده سایر آثار انتشارات بهنشر میتوانند به وبسایت رسمی www.behnashr.ir یا فروشگاههای کتاب این انتشارات در مشهد و سراسر کشور مراجعه کنند.