برادر جان همیشه در قلب من جا داری

محمد تقی یوسفی از اسرای گرفتار در فرقه بدنام رجوی است که هم اکنون در اسارتگاه رجوی در آلبانی محبوس است. ایشان متولد 1346 از گیلاکجان رودسر هستند که در سن 18 سالگی بواسطه مادر لباس رزم و وطن دوستی پوشید و روانه جبهه حق علیه باطل شد و در تاریخ 27/2/1365 از لشکر21 حمزه در منطقه مهران به اسارت صدامیان در آمد.
آمنه یوسفی از فعالین انجمن نجات گیلان با حضور در جلسه ۲۵ آذر انجمن نجات گیلان برای برادر اسیرش یک پیام ویدئویی ضبط کرد شاید که به گوشش برسد و بتواند خود را از حصار تشکیلات سیاه رجوی برهاند و به دنیای آزاد و کانون گرم خانواده اش بازگردد.
این خواهر دردمند در صحبت با مسئول انجمن نجات گیلان، ملتمسانه از نهادهای حقوق بشری و نماینده صلیب سرخ در کشور آلبانی برای برقراری ارتباط با برادر اسیرش استمداد طلبید و همچنین از دولت محترم جمهوری اسلامی ایران خواستار آن شد که برای این منظور تمهیداتی فراهم نماید.
دقتکار