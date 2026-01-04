به یاد پدرانی که در آتش فراق فرزندان اسیرشان سوختند

به مناسبت گرامیداشت میلاد خجسته حضرت امیر المومنین علی (ع) و گرامیداشت روز پدر امروز این رویداد بزرگ و عمیق معنادار در ویلای انجمن نجات آلبانی با حضور اعضای ایرانی و آلبانیایی انجمن برگزار شد همچنین گروهی از حامیان و دوستان اقشار مختلف.
در این مراسم خانم الا، جناب آقای خلیل انصاریان و یکی از شخصیت های حاضر سخنرانی ارزشمندی را ایراد نمودند، در مورد فضایل حضرت علی و مقام والای و مقدس شخصیت پدر صحبت نمودند.

در این فضای معنوی یاد پدرم در ذهنم زنده شد و همچنین پدرانی که در آتش فراق و انتظار و بی خبری از فرزندان اسیر فرقه رجوی سوختند و پس از دهه ها اشتیاق و آرزوی یک دیدار، از این دنیا رفتن و دوباره ندیدن. همچنین پدران و مادرانی که هنوز بار سنگین این درد جانسوز و روزهای دشوار را به دور از خانواده بر دوش می کشند و در انتظار دیدار با فرزندانشان که در حال حاضر در اردوگاه منزوی مانزا در آلبانی زندانی هستند.

گردهمایی انجمن نجات آلبانی به مناسبت روز پدر

بیجار رحیمی در گردهمایی انجمن نجات آلبانی به مناسبت روز پدر