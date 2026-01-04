به یاد پدرانی که در آتش فراق فرزندان اسیرشان سوختند

به مناسبت گرامیداشت میلاد خجسته حضرت امیر المومنین علی (ع) و گرامیداشت روز پدر امروز این رویداد بزرگ و عمیق معنادار در ویلای انجمن نجات آلبانی با حضور اعضای ایرانی و آلبانیایی انجمن برگزار شد همچنین گروهی از حامیان و دوستان اقشار مختلف. در این مراسم خانم الا، جناب آقای خلیل انصاریان و یکی از […]

در این مراسم خانم الا، جناب آقای خلیل انصاریان و یکی از شخصیت های حاضر سخنرانی ارزشمندی را ایراد نمودند، در مورد فضایل حضرت علی و مقام والای و مقدس شخصیت پدر صحبت نمودند.

در این فضای معنوی یاد پدرم در ذهنم زنده شد و همچنین پدرانی که در آتش فراق و انتظار و بی خبری از فرزندان اسیر فرقه رجوی سوختند و پس از دهه ها اشتیاق و آرزوی یک دیدار، از این دنیا رفتن و دوباره ندیدن. همچنین پدران و مادرانی که هنوز بار سنگین این درد جانسوز و روزهای دشوار را به دور از خانواده بر دوش می کشند و در انتظار دیدار با فرزندانشان که در حال حاضر در اردوگاه منزوی مانزا در آلبانی زندانی هستند.