امضای دانشجو در حاشیه همایش انجمن نجات کرمانشاه

در آیین اختتامیه همایش دانشجویان کرمانشاه با حضور انجمن نجات این استان، دانشجویان شرکت کننده در این گردهمایی بیانیه ای را امضا نمودند مبنی بر اینکه پادوهای گروه رجوی از طریق فضای مجازی پا در دانشگاه گذاشته و قصد متشنج نمودن این محیط مقدس تحصیلی را دارند تا اینگونه خود را مجددا مطرح و احیا کنند.

دانشجویان هشدار دادند که رجوی ها باید بدانند امروز ما دانشجویان از هر زمانی پویاتر و هوشیار تر هستیم و به عوامل و آلت دستان بیگانه اجازه نمی دهیم پای نجس و نحسشان را در محیط مقدس دانشگاه بگذارند. بدانند دانشجو پای هر خائنی را قطع خواهد نمود.

دانشجویان در بیانیه خود گفتند دانشجو همواره از خط سوخته و تروریستی مجاهد خلقی ابراز انزجار نموده و آنها را صرفا یک تشکیلات تروریستی و عامل و کارت سوخته دشمن ایران و ایرانی می شناسند ولاغیر.

دانشجویان گفتند اشک تمساح رجوی ها هر ساله در شروع سال تحصیلی برای دانشجو و دانش آموز ایران هیچ ارزشی ندارد و هیچ مخاطبی ندارد.