قربانی کردن اعضای مجاهدین خلق توسط رجوی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، در ادامه رسیدگی قضایی به پرونده جنایات گروه تروریستی مجاهدین، «رحیمی» عضو جداشده این گروه، با حضور در دادگاه، به تشریح مشاهدات مستقیم خود از آموزشهای نمایشی، اعزامهای کور و قربانیسازی نیروهای ناآماده، بهویژه زنان، پرداخت.
رحیمی با اشاره به مشاهدات خود در اردوگاه اشرف گفت: در اشرف زنانی را میآوردند که نه آموزش نظامی دیده بودند و نه حتی شباهتی به نیروهای مستقر در اردوگاه داشتند. مشخص بود برخی از آنها تازه از خارج کشور منتقل شدهاند. آموزش این افراد، اگر اصلاً بتوان نام آموزش روی آن گذاشت، در حد چند تمرین محدود در یک میدان تیر بود؛ آن هم در شرایطی که بعضی حتی نوبت تیراندازی هم پیدا نمیکردند.
این عضو جداشده مجاهدین در ادامه به یکی از عملیاتها در منطقه «تنگ حسنآباد» اشاره کرد و گفت: وقتی عملیات شروع شد و هواپیما ظاهر شد، من قصد داشتم از خودرو پیاده شوم و برای در امان ماندن روی زمین بخوابم که همان لحظه گلولهای به من اصابت کرد و مجروح شدم. زنانی که همراه ما بودند، حتی بلد نبودند اسلحه را از کدام سمت بگیرند. با این حال، آنها را وارد میدان درگیری کرده بودند. من مجروح روی زمین افتاده بودم و بعد از فریاد و داد و بیداد، مرا به گوشهای کشیدند. تا مدتها اصلاً نفهمیدم هدف این عملیات چه بود و چرا ما را به آن وضعیت کشاندند.
رحیمی با انتقاد صریح از فرماندهان سازمان، خطاب به یکی از مسئولان ارشد گروه گفت: اینها جنایاتی است که باید پاسخ تاریخی داشته باشد. چرا این انسانهای بیگناه را برداشتید و به دشتهای غربت بردید تا به آن شکل کشته شوند؟ چرا کسانی را که هیچ درکی از صحنه نبرد نداشتند، عمداً به میدان مرگ فرستادید؟
وی بخش دیگری از شهادت خود را به موضوع جداسازی کودکان از مادران اختصاص داد و افزود: من صحنههایی را میدیدم که بچهها با مادرانشان خداحافظی میکردند، بدون اینکه آن زمان بفهمم ماجرا چیست. بعدها فیلمهایش منتشر شد و مشخص شد کودکان را از مادرانشان جدا میکردند تا مادران را برای عملیات بفرستند. امروز باید پاسخ بدهند که در این عملیاتها، چند کودک را یتیم کردند.
این اظهارات، بخشی از اسناد دادگاه درباره ساختار فرقهای، بیرحمانه و ابزاری گروه مجاهدین است؛ ساختاری که در آن، جان انسانها، بهویژه زنان و کودکان، صرفاً ابزار پیشبرد اهداف سیاسی رهبران سازمان بوده است.