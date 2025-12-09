عضو جدا شده از تشکیلات رجوی از مواجهه اش با هیئت عفو می گوید

علی صفایی از اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق، با حضور در جلسه 44 ام دادگاه رسیدگی به اتهامات سران مجاهدین تجربیات خود را با حضار در میان گذاشت. صفایی درباره ترورهای زمان انقلاب توضیح می دهد که عوامل سازمان مجاهدین چگونه مردم را از هر قشر و گروه و شغل و سنی ترور […]

علی صفایی از اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق، با حضور در جلسه 44 ام دادگاه رسیدگی به اتهامات سران مجاهدین تجربیات خود را با حضار در میان گذاشت.

صفایی درباره ترورهای زمان انقلاب توضیح می دهد که عوامل سازمان مجاهدین چگونه مردم را از هر قشر و گروه و شغل و سنی ترور می کردند. او هدف از این ترورها را ایجاد رعب و وحشت در دل حکومت و ریزش نیروهای آن عنوان کرد.

عضو سابق سازمان مجاهدین خلق نحوه جذب خود به تشکیلات مجاهدین را توضیح می دهد: ما تو اوج جوونی که هیچ دیدگاه خاصی نداشتیم جذب شدیم و به مرور زمانی فهمیدیم چه راهی رفتیم که راه پس نداشتیم… داخل رفتنش آسونه ولی بیرون آمدن سخت!..رجوی جمله ای معروف داشت”هل من ناصر ینصرنی”برای من و امثال منِ جوان جذاب بود.

صفایی توضیحاتی اجمالی هم درباره تجربه اش از قرار گرفتن مقابل هیئت عفو در زندان، پس از دستگیری و محاکمه اش ارائه می دهد: از من اتفاقا سؤال کردند که شما اگر رفتید بیرون اگه دوباره پیشنهاد بهت بدن چکار می کنی؟گفتم وقتی من دارم اینجوری حرف میزنم پیشنهاد چی بهم بدن اینا به خون من تشنه هستند اینها رو اونجا توضیح دادم.

صفایی در پاسخ به سئوال قاضی دهقانی درباره اینکه این جلسات منحصراً بله و خیر بوده و یا خیر، می گوید: نه ،من کسی رو میشناسم که اعلام کرد که من نه منافقین رو قبول دارم نه جمهوری اسلامی رو قبول دارم و نه چپ و نه راست .میخوام برم بیرون زندگیمو بکنم اونم دیدم که آزاد شد و بیرونم دیدم.