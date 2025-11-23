پیام عبدمحمد چهارلنگ به برادرش رحیم چهارلنگ در کمپ آلبانی مجاهدین

رحیم چهارلنگ از اسرای دوران جنگ تحمیلی است که متاسفانه در سال 68 فریب وعده های دروغین رهبران مجاهدین را خورد و به کمپ اشرف منتقل شد. این شروع اسارتی به مراتب تلخ تر از اسارت در اردوگاه اسرای جنگی بود. از آن به بعد ارتباط او با خانواده قطع شد. در تمام این سالها […]

رحیم چهارلنگ از اسرای دوران جنگ تحمیلی است که متاسفانه در سال 68 فریب وعده های دروغین رهبران مجاهدین را خورد و به کمپ اشرف منتقل شد. این شروع اسارتی به مراتب تلخ تر از اسارت در اردوگاه اسرای جنگی بود. از آن به بعد ارتباط او با خانواده قطع شد. در تمام این سالها خانواده چهارلنگ مدام پیگیر کسب خبر و ارتباطب حداقلی با او بوده اند که به دلیل امتناع سران مجاهدین خلق تا کنون موفق نشده اند.

مادر رحیم چهارلنگ سالهای سختی را در چشم انتظاری و بی خبری از فرزند دلبندش سپری کرد و در نهایت بدون آنکه دیدار میسر شود به دیار باقی شتافت.

عبدمحمد چهارلنگ، برادر رحیم در حین برگزاری یکمین سالگرد درگذشت مادر، از برادرش رحیم می خواهد تا برگردد و باعث آرامش روح مادر شود.