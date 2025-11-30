افشاگری فتح الله اسکندری از جنایات هولناک سران مجاهدین خلق

فتح الله اسکندری عضو نجات یافته مجاهدین خلق از جنایات سران رجوی علیه اسرای جنگی پرده برداشت. وی در ویدیو کوتاهی در خصوص سرگذشت تلخ علی اصغر برجی بیاتی از شهر کرج که در منطقه عملیاتی جنوب توسط عوامل رجوی اسیر شده بود، گفت : علی اصغر در حین اسارت توسط مجاهدین از ناحیه پا به شدت مجروح شده بود و حتی قادر نبود روی پای خودش قرار گیرد و ما به او در اموراتش کمک می کردیم.

به یکباره پس از عملیات فروغ از زندان دبس غیب شد! وقتی از عوامل رجوی در خصوص غیبت علی اصغر سئوال کردیم پاسخی نداند تا اینکه نام او در کتاب کشته شدگان مجاهدین به عنوان شهید درج گردید و باعث تعجب همه ما شد زیرا علی اصغر برجی بیاتی توان راه رفتن نداشت چه برسد به عملیات رفتن! با توجه به وضعیت جراحت شدید او، عوامل رجوی او را سر به نیست کردند و به جهت سوء استفاده از خون به هدر رفته اش او را شهید نامیدند که از این موارد در رفتار جنایتکارانه مجاهدین بسیار مشاهده شده است.