امین زارع برادرزاده فریدون زارع از اعضای دربند تشکیلات مجاهدین خلق است.

مرحوم نادر زارع طی سالیان برای نجات برادرش فریدون تلاش کرده بود که متاسفانه عمرش به دنیا نماند. اما وقتی او در بستر بیماری بوده از پسرش امین قول می گیرد که نگذارد تلاش هایی که او برای نجات برادرش انجام داده نا تمام بماند.

به این ترتیب امین بعد از فوت پدر، وضعیت عمویش را پیگیری کرده و می کند و در همراهی با دیگر خانواده های انجمن نجات برای رهایی عمویش تلاش می نماید.

ایشان در دیداری که روز چهارشنبه 28 آبان ماه با اعضای انجمن نجات خوزستان داشت، پیامی رو به عمویش؛ فریدون زارع آماده کرد تا منتشر شود به این امید که به دستش برسد و بداند خانواده چشم انتظارش است.