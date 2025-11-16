دیدار اعضای انجمن نجات اصفهان با خانواده محمد علی ساسانی

هفته گذشته اعضای انجمن نجات اصفهان با خانواده محمد علی ساسانی از اعضای گرفتار در تشکیلات مجاهدین خلق دیدار و گفتگو کردند. ساعاتی از این دیدار صمیمانه به ذکر خاطرات گذشت. خانواده ساسانی خاطراتشان با محمد علی را با حسرت و ابراز دلتنگی بیان کردند. همچنین اعضای انجمن نجات اصفهان که از دوستان سابق محمد […]

هفته گذشته اعضای انجمن نجات اصفهان با خانواده محمد علی ساسانی از اعضای گرفتار در تشکیلات مجاهدین خلق دیدار و گفتگو کردند.

ساعاتی از این دیدار صمیمانه به ذکر خاطرات گذشت. خانواده ساسانی خاطراتشان با محمد علی را با حسرت و ابراز دلتنگی بیان کردند. همچنین اعضای انجمن نجات اصفهان که از دوستان سابق محمد علی بودند که نیز خاطرات مشترک شان را با او در زمانی که در تشکیلات بودند مرور کردند.

ذکر این خاطرات برای مادر محمد علی ساسانی در عین حالی که شنیدنی بود با لذت تمام گوش سپرده بود، اما دلتنگی هایش را هم به یادش آورد و اشک به چشمان این مادر رنج دیده نشاند.

پدر محمد علی ساسانی، با قاطعیت تمام به فکر راه کاری برای کمک به پسرش و دیگر اعضای گرفتار در تشکیلات مجاهدین خلق بود که هم اکنون در مانز آلبانی و در کمپی بسته به سر می برند.

مادر محمد علی که بی تاب دیدار پسر بود و با عشق و حسرت از او صحبت می کرد در ادامه دلنوشته ای را رو به پسرش نوشت:

“خدایا بینهایت هوای پسرمون رو داشته باش. آرزو های تو دلشو که فقط خودت میدونی برآورده کن. همه آرزو هاشو تا از ته دل بخنده.

پسرم الهی هیچوقت چشمت گریون نشه. هیچوقت تنت دچار درد و بیماری نشه.

الهی هرچه خوبیه خدا برات رقم بزنه. الهی خدا بهت یه عشق پاک و روزگار قشنگ بده. بهترین دعای من واست اینه که الهی عاقبت بخیر بشی.

فدای تو مادر.”